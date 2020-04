25 aprile: quando ci sarà la vera liberazione del popolo italiano?

Anche questo 25 Aprile è arrivato, si è consumato e se è andato.

È arrivato in piena emergenza da Covid-19; un’emergenza che dura da più di due mesi; un’emergenza in cui un Governo non votato dal popolo ha adottato delle misure restrittive che non hanno precedenti nella storia italiana.

Restrizioni di ogni forma di libertà, costituzionalmente garantita, sia religiosa che civile.

Tutto questo è stato compiuto per tutelare la “salute” umana, la “salute del Popolo”.

Ma cos’è veramente la salute di un popolo, se non il contro-altare collettivo della salute individuale, che si articola in forme di relazione sociale?

La salute fisica è il bene superiore o esiste forse una gerarchia di valori nella vita degli uomini e dei Popoli, che ne determinano la condizione di auto identità e di senso di esistenza?

I popoli e gli uomini che hanno segnato la Storia, hanno considerato la loro salute fisica il bene supremo a cui subordinare tutti gli altri valori etici e spirituali? La loro stessa umanità? Financo la loro stessa libertà?

O non è forse il contrario?

Cioè, non è forse vero che il livello di civiltà di un Popolo si misura proprio dalla capacità di essere in grado, nei momenti di grave crisi, come appunto le epidemie o addirittura le guerre, di mantenere vivo ancora di più il senso di gerarchia dei valori che caratterizza la propria identità?

Sembrerebbe che il “progresso”, attraverso i suoi sacerdoti moderni, gli officianti della nuova religione della Scienza, ci risponda: “NO”, non soltanto la salute fisica è il bene primario, ma ti diciamo noi, in cosa essa consiste, come va perseguita, ed in che modo devi vivere e morire, anche senza il conforto di un rito religioso o il saluto dei tuoi cari.

E a questa autorità della Scienza si piega con timorosa compiacenza la Politica, che non osa contraddire in alcun modo i sacri dettami dei moderni Soloni del Salutismo Globale, così efficacemente rappresentato dalle lobby affaristiche delle multinazionali farmaceutiche e non.

Quella Politica a cui Aristotele nell’“Etica Nicomachea” ricordava che il senso stesso della sua esistenza, la sua finalità, il suo scopo è il perseguimento dell’Etica. E lo ricordava proprio a suo figlio Nicomaco, a garanzia e tutela del futuro sviluppo delle generazioni successive.

Ma questa Politica è la stessa Politica che anche ieri ha voluto celebrare nel giorno del 25 Aprile, non la coesione nazionale, ma la consueta liturgia delle divisione sociale.

E questa liturgia è stata celebrata a livello istituzionale con lo stile asettico delle mascherine e della distanza sociale (quello stile che invece non è stato consentito alla vere liturgie religiose) e al contrario nella tolleranza più sfrontata verso coloro che invece hanno ritenuto di non rispettare le prescrizioni e si sono ritrovati in (piccoli) assembramenti di piazza.

Eh si! C’è un’Italia a cui si chiede, anzi si impone, di rispettare le regole, pena severe sanzioni, applicate con i più rigorosi sistemi di controllo, e c’è un’Italia che può infrangere quelle stesse regole, impunemente, persino con leggerezza, se questo avviene nel nome di quella retorica falsamente democratica su cui questo Potere Politico si è strutturato e consolidato.

È la stessa logica che controlla e sanziona milioni di cittadini italiani, limitati in ogni aspetto della loro vita, pubblica e privata, ed ignora, tollera, finge di non vedere gli assembramenti degli immigrati clandestini e le loro attività illecite, financo criminali, perché essi rappresentano parte di quel progetto globalista che la Politica di cui sopra persegue ormai da anni con immutata costanza ed reiterata tracotanza.

Ma, si sa, la logica dell’Economia Globale, non si può discutere. È il più grande Golem dell’Era moderna.

Forse un giorno, se i Popoli si risveglieranno dal letargo spirituale a cui sono stati indotti dai grandi Poteri dell’Economia globalizzata, allora sì, varrà davvero la pena di dedicare una data alla celebrazione di una vera Giornata della Liberazione Nazionale.

Quella liberazione che è autentica riconquista del vero ruolo dei Popoli nella Storia dell’Umanità.

Pubblicità