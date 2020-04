A 76 anni dall’omicidio di Giovanni Gentile: ricordo di un gigante della cultura e della pedagogia italiana

Il 15 aprile del 1944 una formazione partigiana appartenente ai Gruppi di Azione Partigiana (GAP) uccise con un agguato Giovanni Gentile. L’emergenza sanitaria odierna ha avuto gravi e forti ripercussioni sull’educazione e sull’istruzione scolastica e in questa situazione sia il governo che il Ministro Azzolina hanno dato pessima prova delle loro capacità e competenze, se mai ne avessero. Val quindi la pena spendere alcune considerazioni sui grandi meriti che Giovanni Gentile ebbe nell’impianto e nella costruzione del sistema scolastico italiano.

Egli divenne Ministro della Pubblica Istruzione il 31 ottobre 1922 allorché, componente del primo Gabinetto Mussolini, giurò davanti al Re. Si dimise volontariamente dal dicastero nel 1924 ma, in quell’anno di intensa attività di Ministro, egli aveva provveduto a risistemare e riorganizzare radicalmente tutto il sistema scolastico ed universitario italiano dalle scuole materne sino all’Istruzione Universitaria.

Al riguardo egli predispose e fu artefice della elaborazione di quattro “regi decreti”. Nel R.D. n.1054/1923 si disponeva il riordino della scuola media e della scuola superiore, in esso si devono ricordare due articoli fondamentali: l’articolo 60 che istituiva il Liceo Scientifico e il 105 che affidava alle Province l’obbligo di “apprestare e mantenere gli edifici scolastici”. Con l’istituzione del Liceo Scientifico egli modificava sostanzialmente l’indirizzo crociano (anche Croce nel 1921 era stato Ministro della Pubblica Istruzione) che affidava la prosecuzione degli studi universitari solo agli studenti provenienti dal Liceo Classico e che sminuiva l’importanza della formazione e dell’istruzione scientifica in un mondo, quello contemporaneo, in cui già avanzati erano i progressi e le acquisizioni della Scienza.

Gentile volle recuperare la tradizione culturale italiana, fatta di sintesi tra cultura umanistica e cultura scientifica, e quindi coniò questo nuovo liceo nel quale, accanto alla matematica, alla fisica, alle scienze naturali, alla chimica, si studiavano anche le lettere italiane, latine e straniere nonché la Filosofia e la Storia. Molto contribuì nella maturazione di questa convinzione l’aver frequentato e conosciuto grandi scienziati del tempo come Enrico Fermi ed Ettore Maiorana che fu intimo amico del figlio Giovanni jr.

Negli altri decreti riformò l’Università (R.D. n.2012/1923) istituendo la facoltà di Magistero per fornire ai futuri maestri e direttori didattici una più solida preparazione universitaria; riformò la scuola primaria ed elementare (R.D. n.2185/1923) portandone a 5 anni la durata e infine costruì letteralmente il sistema di istruzione artistica con la previsione dei Licei Artistici, delle Scuole d’Arte e delle Accademie delle Belle Arti (R.D. n.3123/1923).

Ciò che è più rilevante e significativo dell’opera di Giovanni Gentile alla guida del dicastero di Viale Trastevere è l’essersi riferito, nelle sue riforme strutturali, al retroterra di una grande visione pedagogica i cui cardini erano lo sforzo di coniugare libertà di apprendimento ed autorità del docente, la lotta ad ogni astrattezza del sapere, concepito invece come esito dello sviluppo di una civiltà e di una cultura nazionale e come strumento per aiutare la “persona” nel processo di effettiva formazione e di concreto sviluppo e maturazione, il contrasto ad ogni concezione dell’insegnamento come mera consuetudine e routine dell’arido impartire e trasmettere dati e nozioni.

Nella sua opera di costruzione della scuola italiana e dell’affermazione di una pedagogia come fonte viva di ogni pratica educativa ebbe estimatori a 360 gradi: da Antonio Gramsci a Leo Valiani, da Piero Gobetti a Emanuele Severino ai cattolici Augusto del Noce e Rocco Montano. Proprio questi ebbe a scrivere in “Lo Spirito e le Lettere” a proposito della Riforma Gentile: “una riforma di altissimo livello; e noi potremmo ricordarci che in venticinque anni dalla fine della seconda guerra mondiale lo stato democratico postfascista ha soltanto chiacchierato e fatto rovine nel campo della scuola”.

I ministri dell’ultimo decennio, Azzolina compresa e forse più di tutti gli altri, volendo recuperare una terminologia coniata da Marcello Veneziani a proposito del Premier Conte, appaiono “nullità” in confronto di questo gigante del pensiero e della pedagogia italiana. Non ce la sentiamo di chiudere questo ricordo senza citare una delle più belle ed intense espressioni di Gentile che danno interamente la cifra dello spessore della sua umanità profonda e che gli rendono giustizia su tutto quanto di sbagliato e di manipolato si è affermato sulla sua opera di legislatore e pedagogista soprattutto durante la contestazione giovanile e negli anni ’70.

“E già, quanto a me, porto fermissima opinione che ogni scienza idonea all’incremento della scuola e dell’educazione si sostanzi in una sola cosa, e cioè nell’amore, che dà significato alle dottrine ed energia ai propositi; e che dove l’amore manchi, ogni sapere pedagogico, ogni corredo di cultura sia vano; e dove esso spiri, i più tenui suggerimenti del buon senso, dell’esperienza e dell’intuito della vita, di cui l’educazione è focolare ardente, si dilatino naturalmente in sistema luminoso, coerente, fecondo”.

