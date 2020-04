Adesso Meloni e Salvini devono salire sulle barricate

Il tempo dell’attesa è finito. L’ultima riunione dell’Eurogruppo ha dimostrato l’inconsistenza della linea negoziale del Governo Conte, che ora non sa dove troverà i soldi per impedire la catastrofe economica dell’Italia. Come se non bastasse Giuseppe Conte, per coprire la sua disfatta, ha scelto la linea politica dell’aggressione all’opposizione. E, ancora, se tutto questo non fosse sufficiente, aggiungiamo che le Procure lombarde stanno per aggredire il Governo regionale guidato da Attilio Fontana, come annuncia entusiasta Marco Travaglio nel fondo di oggi sul Fatto. Adesso l’opposizione sovranista – Fdi e Lega – deve per forza salire sulle barricate, non c’è emergenza che tenga.

Ma andiamo con ordine. Cosa è successo esattamente – al di là delle parole a vuoto degli europeisti ad oltranza – nell’ultima riunione dell’Eurogruppo? È successo quello che si era capito benissimo ormai da qualche giorno: il blocco dei paesi del Nord ha impedito qualsiasi forma di “mutualizzazione” dei costi per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica dei paesi più colpiti dal virus. Ovvero, i famosi 500 miliardi messi in campo dall’Europa (100 dello schema anti-disoccupazione Sure, i 200 della Bei per le imprese e i 240 del Mes) sono soltanto delle linee di credito a cui ogni paese può accedere in proporzione a quanto già versa, o dovrà versare, per finanziare questi strumenti. Credito e non aiuti a fondo perduto, come anche Mario Draghi aveva richiesto, e nessun trasferimento di risorse – e neanche di garanzie – dai paesi più forti a quelli più deboli. Il famoso “Recovery Fund” inventato dagli astuti Francesi, se e quando esisterà, non sarà finanziato da titoli di debito comune (i famosi Eurobond) ma solo con poche risorse provenienti da un rafforzamento del Bilancio UE.

Mentre alcuni esponenti governativi (sostanzialmente piddini come David Sassoli) si affannavano a parlare di grandi successi nella trattativa europea, Giuseppe Conte è stato costretto dalla realtà dei fatti a promettere che non farà ricorso al MES e che non firmerà nessun accordo se questo non includerà anche gli Eurobond. Non è dato sapere quale miracolo, secondo lui, dovrebbe intervenire per cambiare la situazione, da qui alla riunione decisiva del Consiglio europeo dopo Pasqua. Quindi il Presidente del Consiglio è in un pauroso vicolo cieco da cui non sa come uscire, mentre anche dal Movimento 5 Stelle salgono voci di preoccupazione e di dissenso.

Quindi che cosa fa il disperato Giuseppi? La butta in rissa: attacca a testa bassa le opposizioni, aggredendone personalmente i due leader, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Lo fa non perché pensa di convincere gli elettori di Lega e Fdi, ma semplicemente per evitare che parti della sua maggioranza lo possano mettere in discussione.

Ma non basta: l’attacco all’opposizione non è solo verbale, diventa anche giudiziario. Sotto la copertura mediatica di una massa di articoli e servizi televisivi che accusano la Regione Lombardia di non aver fatto quello che doveva per frenare il contagio, le Procure di Milano e di Bergamo hanno aperto delle inchieste che mirano chiaramente a colpire il Governo regionale di Attilio Fontana. Rinverdendo così le antiche stagioni di attacco al centrodestra per via giudiziaria.

Di fronte a un quadro di questo genere, possono le opposizioni non salire sulle barricate? Fino ad ora l’emergenza le ha costrette – a parte qualche eccesso verbale – ad un certo aplomb istituzionale, alle “cabine di regia” e al senso di responsabilità. Ma adesso non si può più continuare su questa strada.

Anche perché l’ultima conferenza stampa di Conte ha dimostrato anche che il Governo non ha la minima idea di come gestire la “Fase 2” di ripartenza della società italiana e tutto lascia capire che si procederà con la stessa incertezza e contraddittorietà con cui ci si è mossi fino ad ora.

Cosa significa salire sulle barricate? Significa occupare le aule parlamentari, significa convocare manifestazioni di protesta in cui, pur rispettando le regole di distanziamento fisico anti-contagio, si dovrà violare il divieto di riunione e il coprifuoco che incombe sull’Italia. Non basta chiamare Mattarella…

Conte si sta comportando come un piccolo dittatore – lo ha detto Giorgia Meloni – e quando entrano in gioco le garanzie costituzionali non si può non reagire in maniera adeguata. Sia per evitare che il Governo faccia qualche altro disastro in Europa e in Italia – disastri di cui sopporteremo le conseguenze per i prossimi anni, o decenni – che per impedire che prenda piede un “colpo di stato sanitario” (e giudiziario) che ci privi di tutte le libertà personali e politiche.

La posta in gioco è altissima, serve coraggio e lucida determinazione.

