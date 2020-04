Agenzia delle Entrate: 8,5 milioni di cartelle esattoriali pioveranno sugli Italiani

Lo ha detto il nuovo direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in Parlamento: finita la breve moratoria decisa dal governo per il Coronavirus, 8,5 milioni di cartelle esattoriali stanno per piovere sulle teste degli italiani. Una situazione talmente grave da spingere anche il vertice di questa inflessibile Agenzia (che ha assorbito anche Equitalia) a lanciare un grido di dolore.

Se il Governo non interverrà subito con un nuovo provvedimento, già da fine aprile arriveranno al pettine tutti insieme i nodi arretrati del contenzione tra contribuenti e fisco. Ed è folle che, mentre ascoltiamo ogni giorni Giuseppe Conte promettere drastiche misure contro la crisi economica, questo problema sia ancora irrisolto. Al contrario, nulla si sta facendo per spingere la pubblica amministrazione a fare fronte ai propri debiti arretrati rispetto a tutte le aziende che aspettano, spesso da anni, i pagamenti dello Stato e degli Enti Locali.

Bloccare la macchina del Fisco è il primo provvedimento che sempre viene preso dalla pubblica Amministrazione di fronte ad un’emergenza. Cosa aspetto il Governo a fare il proprio dovere?

