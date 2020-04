Anche i criminali escono dalla quarantena…

La fase 2 si avvicina e cresce la speranza di riaprire molte attività chiuse per il Covid-19, ma insieme alla speranza c’è anche il rischio della ripartenza dei reati, ben oltre la quotidianità a cui siamo abituati.

Un primo segnalo lo abbiamo avuto nelle Marche, dove c’è stata una rapina a mano armata in un supermercato Coal. I rapinatori, due cugini, armati anche di mascherina chirurgica e occhiali da sole, hanno seminato il panico ma alla fine sono stati arrestati grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Questa scena non sarà l’unica nei prossimi giorni, dopo che la criminalità era andata in parte in quarantena secondo le fonti ministeriali. Nel periodo dal 1° al 22 marzo 2020 parrebbe esserci stata una evidente diminuzione del trend sull’intero territorio nazionale: 52.596 delitti nel 2020 a fronte dei 146.762 commessi nel 2019. In particolare le rapine che si sarebbero dimezzate con un meno 54%.

Ma questo dato rischia di capovolgersi proprio per le difficoltà che nasceranno nella ripartenza economica dopo il lockdown.

Le Forze dell’Ordine oggi sono molto impegnate in prima fila per la questione Covid-19 e avranno difficoltà per affrontare la ripresa di questi reati che sono ancora più impattanti con una pandemia in corso. Occorrerà trovare nuovi fondi anche per garantire il lavoro degli uomini in divisa perché il crimine non si fermerà. Saranno necessarie delle risorse economiche per le loro dotazioni di sicurezza e per garantire la piena operatività delle turnazioni dei servizi, anche per quanto riguarda il personale in malattia da sostituire.

Una pandemia ha purtroppo effetti negativi non solo sul comparto economico ma anche sui segmenti strategici dello Stato, come sanità, scuola, sicurezza. Importante in questi giorni è stato il segnale dato dalla Fondazione Alleanza Nazionale che ha donato 250.000 euro proprio alle Forze dell’Ordine per la loro incolumità durante il servizio.

Immaginare una ripresa economica in una Nazione dove potrebbe esserci un’impennata di reati comuni non è possibile. Il presidio e la prevenzione nel territorio restano strumenti necessari alla pubblica sicurezza in un mondo che probabilmente cambierà invece in tante cose.

Speriando che i Poliziotti e Carabinieri non debbano ancora perdere tempo dietro le autocertificazioni sfornate a ripetizione dal Governo Conte….

Pubblicità