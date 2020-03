Anche la Chiesa denuncia la crisi della globalizzazione

Il dilagare globalizzante del coronavirus ci chiede di rivalutare i concetti di globalizzazione e di sovranità nazionale. La globalizzazione come sistema di potere interconnesso e dominato da pochi è crollato al primo colpo diretto, una sorta di effetto domino, colpita un’area la diffusione è dilagata: “L’epidemia può mettere in crisi il sistema sanitario, le quarantene mettono in crisi il sistema produttivo, questo fa crollare il sistema economico, povertà e disoccupazione non alimentano più il sistema del credito, l’indebolimento della popolazione la espone a nuove epidemie e così via in una serie di circoli viziosi ad estensione planetaria.” (Mons. Giampaolo Crepaldi. Vescovo di Trieste,19.03.20 – https://www.lanuovabq.it/it/coronavirus-oggi-e-domani-cosa-ci-insegna-da-dove-ripartire)

Primo effetto: il crollo della prosopopea e della vanagloria della globalizzazione.

Crollato miseramente il suo funzionamento tecnico-funzionale, caratterizzato dal profilo di: “indiscutibile sicumera circa l’obsolescenza di Stati e nazioni, di assoluto valore della “società aperta”: un unico mondo, un’unica religione, un’unica morale universale, un unico popolo mondialista, un’unica autorità mondiale. Però poi può bastare un virus per far crollare il sistema, dato che i livelli non globali delle risposte sono stati disabilitati. L’esperienza che stiamo vivendo ci mette in guardia da una “società aperta” intesa in questo modo, sia perché essa si pone nelle mani del potere di pochi, sia perché altre poche mani potrebbero farla cadere in fretta come un castello di carte.”. (ibidem Mons. Crepaldi).

Secondo effetto: la morte per coronavirus dell‘Unione Europea.

È emersa in questi giorni un’inesistente unità, fra gli stati membri della UE, con divisioni e dispute dai tratti egoistici, (si pensi allo spot sul pizzaiolo italiano, o ai sequestri di mascherine).

L’Italia è stata lasciata sola: “La Commissione europea è intervenuta tardi e la Banca Centrale Europea è intervenuta male. Di fronte all’epidemia ogni Stato ha provveduto a chiudersi in se stesso. Le risorse necessarie all’Italia per fronteggiare la situazione emergenziale, che in altri tempi si sarebbero trovate in proprio per esempio con la svalutazione della moneta, ora dipendono dalle decisioni dell’Unione a cui ci si deve prostrare. Il coronavirus ha definitivamente mostrato l’artificiosità dell’Unione Europea che non riesce a far collaborare tra loro gli Stati ai quali si è sovrapposta per acquisizione di sovranità. La mancanza del collante morale non è stata compensata dal collante istituzionale e politico.”( ibidem Mons. Crepaldi).

Occorrerà prendere atto di questa ingloriosa fine della globalizzazione e dell’Unione Europea, e ripensare a diverse modalità di rapporto tra i popoli, in cui le sovranità nazionali riprendano dignità e valore.