Bandiere rimosse e sondaggi devastanti: gli Italiani si ribellano sempre più all’Unione Europea

Quando è scoppiata la “rivolta delle bandiere”, qualcuno poteva pensare che riguardasse solo una minoranza politicizzata. I sindaci di diverse regioni che hanno tolto la bandiera europea, seguiti dal vice-presidente della Camera, Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, e da altre personalità istituzionali, potevano essere solo delle avanguardie isolate. Appoggiati solo da Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Mai sondaggi parlano chiaro: secondo il sondaggio “Monitor Italia” di Dire-Tecné il 67% degli Italiani ritiene che far parte dell’Unione Europea è uno svantaggio, mentre ben l’88% degli intervistati prendono atto che Bruxelles non ci sta aiutando nella gestione dell’emergenza coronavirus. Secondo un altro sondaggista di punta, Antonio Noto, “Il 72% dice che al momento non ha contribuito in alcun modo a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese. Il dato più allarmante è che per il 77% nei prossimi mesi non cambierà nulla, cioè il rapporto con la Ue rimarrà conflittuale ma non porterà benefici all’Italia.” Questo sentimento prevalente verso l’Europa riguarda anche gli europeisti più ferventi. La loro fiducia verso l’Ue, infatti, scrive Noto, “è crollata al 25%, basti pensare che nel periodo pre-epidemia questo indice era comunque al 34%, ed il 64% dei cittadini si professava “europeista convinto” contro il 49% di questi giorni, quindi con una perdita in poche settimane del 15% del consenso”.

Quindi nella riunione dell’Eurogruppo di martedì 7 aprile e poi nel Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo, la posta in gioco è altissima. Non basteranno operazioni di facciata per fingere che esista una solidarietà europea: o i negoziatori italiani riusciranno a portare a casa un risultato serio per aiutare la nostra Nazione, oppure chi continuerà a dichiararsi a favore della Unione Europea sarà travolto dalla ribellione popolare. Ne tengano conto Giuseppe conte e soci, in particolare gli esponenti 5 Stelle che hanno preso voti promettendo di ribellarsi alla tecnocrazia di Bruxelles.

