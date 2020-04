Berlino: pronti a nuova solidarietà, ma preparatevi a pagare i debiti

“La Germania si è mostrata solidale ed è pronta a farlo ancora”. Lo ha detto Steffen Seibert, portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, , rispondendo a Berlino a una domanda in conferenza stampa sul Recovery fund e sulla mutualizzazione del debito.

Ma cosa intendono i tedeschi per solidarietà lo abbiamo già visto. Se non bastasse arrivano le precisazioni, molto più concrete di Jens Weidmann, presidente della Bundesbank e membro della Bce.

“Nell’eurozona c’è stato un “significativo, impressionante”, sforzo fiscale nella lotta contro il Coronavirus.” ha detto il presidente della Bundesbank in un’intervista a Bloomberg che ha però aggiunto che “una posizione fiscale estremamente espansiva non può essere mantenuta in modo permanente”. In futuro, quindi, “tutti i paesi dovranno concentrarsi sulla riduzione dei livelli di debito molto elevati e garantire l’accettazione nei mercati dei capitali, e per farlo in modo compatibile con le nostre regole fiscali”.

Chiaro no? Quel poco che avete visto è la nostra solidarietà, ma intanto preparatevi a pagare i debiti. Che per l’Italia significa prepararsi all’arrivo della Troika.

