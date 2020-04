Boccaccio è il vaccino morale e spirituale contro il virus – di Michele Giordano

In questi giorni di epidemia si è fatto un gran parlare del confronto con altre epidemie della storia. Tutti noi insegnanti abbiamo cercato di rintracciare aspetti di analogia e di differenza tra la situazione attuale e quella della peste di Atene nel 430 a.C., di Firenze nel Trecento o di Milano nel Seicento. In tutto ciò l’aspetto che è stato più volte evidenziato, estraendolo dal Decameron di Boccaccio, è quello del gusto per la bellezza, la socialità, la razionalità che anima le pagine del capolavoro dell’autore fiorentino.

Ma possiamo ridurre questo capolavoro solo a questo aspetto? Possiamo parlare di salvaguardia e di recupero del gusto della vita se non andiamo alla radice della stessa? Possiamo imparare solo questo modo di fare, questa “filosofia della vita” da Boccaccio?

Crediamo di no, o meglio, crediamo che questo aspetto possa essere valorizzato soltanto recuperando le ragioni prime che rendono la vita bella e degna di esser vissuta, la base del viver civile, la molla che ci spinge a stare insieme e dà senso alle nostre vite individuali e comunitarie. Un’operazione che tenta di ritrovare nel passato le ragioni del presente o le soluzioni a problemi presenti è certamente sensata, intelligente e sinonimo di umiltà e di cultura, vista non come ammasso di nozioni da ripescare, ma come visione del mondo. Ma questa operazione, per esser fruttifera, deve porsi una domanda: cosa consentiva a Boccaccio di prospettare come soluzione allo sconvolgimento della peste il recupero del piacere della vita? Cosa vi era alla base di questo tentativo?

Se non comprendiamo l’origine di questa posizione umana di fronte al male e di fronte al dolore, recuperarne appena i modi in cui essa si esplica potrà non portare a nulla, se non a slanci sentimentali che si esauriscono subito e spesso si riducono ad un sentimentalismo superficiale e caduco. D’altronde, si può recuperare un edificio storico, un monumento, senza sapere quali sono le ragioni che portarono alla sua costruzione o senza conoscerne l’aspetto originario? No. Il recupero che dobbiamo attuare è quindi innanzitutto quello della causa prima della bellezza della vita e un uomo del Trecento come Boccaccio potrà certamente esserci d’aiuto.

Prima di procedere alla narrazione della prima novella, quella di Ciappelletto, Dioneo dice che è “convenevole cosa” che tutto ciò che l’uomo fa prenda le mosse “dall’ammirabile e santo nome di Colui il quale di tutte fu facitore”: è quindi necessario che ogni azione umana sia ispirata a Dio che è il creatore di tutte le cose o, se si vuole, per i non credenti, ad un principio superiore che le fondi. perché ogni opera umana che non si pone in rapporto con un’origine non ha un senso compiuto. Poi procede dicendo che di fronte alla natura caduca ed effimera delle cose del mondo, che sicuramente a Boccaccio si sarà mostrata proprio con la crisi della civiltà fiorentina fondata sulla borghesia mercantile e finanziaria (che tanto ricorda la nostra), noi saremmo destinati ad un eterno fallimento se “grazia di Dio forza ed avvedimento non ci prestasse”.

Ma, ci si chiede, dov’è la Grazia mentre a Firenze la peste dilaga, mentre decadono i costumi, mentre svaniscono le leggi e mentre viene meno l’autorità dei governanti? Dov’è la Grazia oggi di fronte all’imperversare di un’epidemia, al crollo dell’economia, al distanziamento sociale e comunitario, alla rivolta delle carceri, che fa venire meno anche il senso di sicurezza legato al simbolo della prigione?

È una domanda questa che lo stesso Boccaccio si è posto attraverso la figura di Dioneo e a cui ha cercato di rispondere dicendo che il nostro occhio è spesso troppo piccolo per “nel segreto della divina mente trapassare”. Il problema non è quindi dov’è la Grazia ma è la nostra piccolezza, la nostra incapacità di comprendere un disegno più grande. Ma di fronte a questa incapacità, con umiltà e spirito di intelligenza, quella vera che sa cogliere gli indizi che portano al fondo delle cose, Dioneo afferma che Dio guardando alla puritá del pregator […]esaudisce coloro che il priegano”. L’esempio che porterà nella novella poi sarà uno dei più assurdi e sconvolgenti, nonché uno dei più attuali vista la crisi morale della nostra Chiesa: quello di un Dio che esaudisce le richieste dei suoi sinceri fedeli nonostante abbiano pregato il meschino Ser Ciappelletto che con una beffa si è fatto credere santo.

Credo che in questa pagina ci sia molto più da ricavare, dal punto di vista spirituale e morale, che non la mera descrizione di un modo di fronteggiare il male: vi troviamo il principio della vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, della civiltà e della società sull’inciviltà e l’individualismo, della ragione sulla razionalità che è Dio. Cosa consente a Boccaccio che ha vissuto realmente la peste e quindi ai giovani del primo romanzo della nostra letteratura di guardare con gioia alla vita nonostante lo sconvolgimento di Firenze?

Il ritorno al principio della vita e di ogni cosa umana il quale, essendo amore infinito, non potrà che trionfare sul male e sulle tenebre. Noi insegnanti con i nostri alunni, noi italiani ed europei, siamo chiamati quindi a guardare non semplicemente al “come”, ma a tornare al “perché” delle cose per trasformare una sventura in un’occasione e far nascere, con l’aiuto di di Colui il quale di tutte le cose fu facitore, un bene da un male.

