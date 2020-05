Cerreto (Fdi): De Luca fa lo sceriffo con gli Italiani e il buonista con gli immigrati

Dalla consueta conferenza del venerdì del Governatore Vincenzo De Luca, si apprende che la Regione Campania adotterà misure restrittive anche dal 4 Maggio con obbligo di autodenuncia alle Asl e di autoisolamento per chi si arriverà in Campania. Poi il colpo di scena: al minuto 52 del suo consueto show De Luca annuncia che da lunedì sono previsti 20 mila immigrati extracomunitari che arriveranno sul litorale Domitio e sulla Piana del Sele per andare a lavorare come braccianti agricoli.

“Una dichiarazione che ha dello scandaloso e che crea una discriminazione nei confronti dei nostri connazionali” ha dichiarato Marco Cerreto Commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Caserta, “De Luca chiarisca immediatamente quali sono le sue reali intenzioni e per quale motivo, mentre vengono imposte prescrizioni che limitano libertà costituzionali per gli italiani, viene consentito ad un esercito di 20.000 extracomunitari di potersi recare in Campania.”

“Non servono ulteriori commenti per definire quest’atteggiamento irresponsabile e discriminatorio nei confronti degli italiani che continuano a subire vessazioni e blocchi per lavorare, divieti ad aprire le proprie attività e per poter andare a trovare i propri congiunti, mentre per gli extracomunitari evidentemente queste prescrizioni non valgono”.

Insomma Vincenzo De Luca fa lo sceriffo solo con gli italiani, mentre con gli immigrati si comporta come un buonista qualsiasi..

