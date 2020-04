Conte e Gualtieri hanno sbracato: accettano il MES e non hanno gli Eurobond. Opposizione feroce a questo disastro nazionale

Ci eravamo illusi! Ci eravamo illusi che, almeno grazie alle promesse americane, il Governo italiano questa volta avrebbe retto alla prova. E invece niente: è finita nel peggiore dei modi: hanno accettato il MES, in base a presunte condizionalità ridotte o azzerate (ma questo non è possibile) e solo per le spese sanitarie, e hanno ottenuto solo vaghe promesse future sugli eurobond. Certo sul tavolo di Bruxelles ci sono 1000 miliardi, ma solo in minima parte arriveranno all’Italia ferita e solo in base a debiti che distruggeranno definitivamente la nostra economia.

“Il ministro Gualtieri ha firmato per attivare il Mes, niente Eurobond e Italia messa sotto tutela. Alla fine hanno vinto i diktat di Germania e Olanda, il Governo in questi giorni ha fatto finta di alzare la voce ma, tanto per cambiare, si è piegato ai dogmi nordeuropei. Non permetteremo a nessuno di banchettare sulla nostra Nazione come già successo in Grecia”. Così ha dichiarato Giorgia Meloni “Lo abbiamo preannunciato e lo ribadiamo: ora Conte, Gualtieri e Di Maio dovranno affrontare il Parlamento, dove Fratelli d’Italia è già schierato per impedire questo atto di alto tradimento verso il popolo italiano”

Sulla stessa linea Matteo Salvini: “Non ci sono gli Eurobond che voleva Conte ma c’e’ il Mes, una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli. Presenteremo mozione di sfiducia al ministro Gualtieri. Siamo fuori dalla legge, siamo alla dittatura nel nome del virus. P.S. Se il governo olandese festeggia, vuol dire che e’ una seconda Caporetto”.

Ora dobbiamo dare vita ad un’opposizione feroce per impedire che questo accordo venga ratificato dal Consiglio europeo dei Capi di Stato. Non vogliamo fare la fine della Grecia.

Pubblicità