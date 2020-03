Dopo il Coronavirus: uscire dall’euro per salvare l’Europa – di Luciano Barra Caracciolo (Orizzonte48)

Pubblichiamo un post scritto oggi da Luciano Barra Caracciolo sul blog Orizzonte48 https://orizzonte48.blogspot.com/ che descrive un percorso coerente per permettere ai paesi dell’Eurozona di affrontare la crisi del Coronavirus.

Il titolo originale del post è:

L’IMPASSE DELL’EUROZONA A DETRIMENTO DELLA RISOLUZIONE DI UNA CRISI EPOCALE: UNA ROAD MAP PER SUPERARLA E PRESERVARE LA PACE E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

Questo post è la riproduzione, con piccole modifiche apportate nello sforzo di renderlo ancora più chiaro, pur nella sua sinteticità, di un thread pubblicato su twitter.

Ogni passaggio è stato in realtà in precedenza ampiamente illustrato, analizzato e approfondito, nelle sue premesse giuridiche ed economico-monetarie, in precedenti post su questo blog.

Per i già “informati” sarà dunque chiara la struttura logica (negoziale, e quindi politica, giuridica, ed economica) del percorso suggerito.

Per i “non informati”, potrà invece costituire un approccio, auspicabilmente semplificato e ridotto nella lunghezza, che li orienti, e li agevoli, a compiere un approfondimento dei numerosi punti critici della disciplina dell’eurozona che, in questi giorni, più che in passato, emergono come ostacoli gravissimi ed insormontabili all’adozione di una risposta tempestiva ed adeguata della Repubblica italiana agli eccezionali problemi posti, sul piano economico e sanitario, dall’emergenza epidemica.

Il “percorso” illustrato più sotto muove dalla notizia, che in vari modi è stata percepita da tutti gli italiani, dell’impasse conseguita, ieri (ma non solo) alla ennesima infruttuosa riunione del Consiglio Ue (e dell’Eurogruppo).

Ne tracciamo il “sunto” sulla base di un articolo di Fubini riprodotto da Dagospia: LA POSTA IN GIOCO È L’EURO: È UNA VERA MONETA O UN MATRIMONIO D’INTERESSE PER SEMPRE PRECARIO, APPESO SOLO ALLE INIEZIONI DELLA BCE

La sensazione, che avverte ogni italiano, che questa impasse sia insostenibile per il sistema sociale ed economico nazionale, è corretta e la sua alternativa, proponibile dalla Germania e dai suoi satelliti, è sotto sintetizzata: si tratta di uno sviluppo politico praticamente scontato che è comunque per noi insostenibile.

Ognuno può dunque comprendere che tale alternativa, in concreto, è inaccettabile perché per noi estremamente dannosa; e quindi non è praticabile.

Il blocco dei cosiddetti paesi “Med”, cioè Italia, Spagna, Portogallo e, sostanzialmente la Francia, sostiene un obbligo a contrarre (cioè ad accordarsi su modifiche di regole essenziali dell’eurozona) fondato sulla presunta esistenza di un principio interstatale (rafforzato dalla presente emergenza) di solidarietà finanziaria contenuto nei trattati: questi invece la vietano espressamente. Normalmente, a tali impasse nella esperienza societaria e commerciale comune a tutti i paesi del mondo civilizzato, consegue la (profonda) rinegoziazione del “patto societario” (o, nel caso, “sociale”) ovvero la liquidazione dell’ente (principalmente per l’impossibilità sopravvenuta di raggiungimento dello scopo che ha giustificato l’originario accordo tra le parti che discende da un’evidente e irreversibile impossibilità di funzionamento deliberativo degli organi comuni).

Una precisazione al riguardo è importante: “l’ente” in questione è la moneta unica, cioè la istituzione interstatale interna all’Unione europea, governata essenzialmente dalla BCE. Non l’intera organizzazione internazionale denominata appunto Unione europea. La complessiva regolazione della moneta unica è ormai motivo di rabbiosi comportamenti anticooperativi che minacciano di travolgere anche il mercato unico, cioè il trattato Ue nel suo complesso (o quel che ne resterà dopo questa crisi; ma è discorso da vedere in un 2° momento).

Se si volesse perciò salvare ciò che si considera ancora un quid utile, la regola della buona fede (che significa anzitutto: correttezza reciproca nel venirsi incontro sulle esigenze manifestate dalle altre parti nei limiti di un ragionevole sacrificio), regola espressa in plurimi principi del diritto internazionale dei trattati, dovrebbe guidare verso un’euro-dissoluzione ordinata, in base a una volontà cooperativa (sarebbe, non sorprendentemente, l’unico momento cooperativo dell’unione monetaria europea: la sua stessa fine). Un euro-break ordinato sarebbe anche più VELOCE poiché la cooperazione, in questo frangente, oltre a por termine a tensioni dannose, crescenti e PREESISTENTI fra i paesi dell’eurozona (che appunto si susseguono da anni in crescendo), consentirebbe, ai singoli Stati, di recuperare l’autonomia indispensabile a fronteggiare la grave crisi economica e sociale.

Nessuno ci rimetterebbe e anzi tutti ci guadagnerebbero, il che dovrebbe essere comprensibile anche ai più idealisti degli assertori della mitologia dell’Europa unita: trovato un accordo di massima su questo obiettivo, cioè sull’esigenza di una dissoluzione ordinata dell’eurozona, gli step progressivi sarebbero facilmente concordabili. Per provvedere nell’immediato a restituire agli Stati gli indispensabili spazi di manovra fiscale a salvaguardia delle proprie necessità sanitarie e di finanziamento, basterebbe una delibera unanime sull’attivazione immediata di norme dei trattati che GIA’ consentono determinati poteri eccezionali “di crisi” agli Stati, nonché l’accordo, altrettanto immediato, di sospensione temporanea di altre, ben note, norme dei trattati e del diritto europeo in senso lato (in particolare di quelle che fondano l’intera impalcatura di regole e organismi che disciplinano l’eurozona).

Ciò darebbe a tutti gli Stati il tempo per concordare, in spirito cooperativo ritrovato, le norme sostitutive di quelle sospese e da abrogare, nonché le procedure di liquidazione ordinata dei vari (costosi) istituti dell’eurozona; intanto riconoscendo, solo per ciò, dei crediti liquidi agli Stati (che questi organismi hanno creato fornendogli la contribuzione iniziale per decine di miliardi di euro a proprio carico). Poi si procederà a un assetto finale che restituisca autonomia monetaria e fiscale agli Stati, preservando, e anzi migliorando, di conseguenza, le restanti norme dei trattati sul funzionamento del mercato unico-in specie quelle sugli aiuti di Stato-, da adeguare al sostanziale mutamento delle condizioni produttive globali, che sta intervenendo, a causa della crisi globale del coronavirus. Il mercato unico, nella sua ideale aspirazione a promuovere opportunità di benessere cooperativo tra gli Stati europei, ne uscirebbe migliorato e aggiornato all’attuale ristrutturazione economica mondiale (che entro pochi anni, se non mesi, emergerà come inevitabile).

Se si assume la comunità dei paesi coinvolti nell’eurozona come implicitamente convergente verso il rafforzamento di cooperazione e democrazia, i principi di buona fede e del rebus sic stantibus (per cui ogni trattato va adeguato quando ne muta oggettivamente la base storicamente giustificativa propria del tempo della sua conclusione), – principi che governano tutti i trattati secondo il diritto internazionale generale “raccolto” nella Convenzione di Vienna -, dovrebbero naturalmente portare i vari governi a questo tipo di accordo.E dunque, la “pausa di riflessione” decisa ieri dovrebbe essere utilizzata per promuovere alacremente questa procedura concordata con contatti negoziali tra tutti gli interessati. Ma senza indugi, perché pensare che ci sia un’altra soluzione farebbe solo perdere tempo prezioso

Per quanto possibile psicologicamente per il “cittadino-elettore” comune, c’è un ulteriore aspetto che occorre considerare a complemento della breve esposizione che precede. E anche questo lo esponiamo in sintesi, sperando gli siano presenti tutti gli elementi essenziali per coglierne il senso: “Sconsiglierei in partenza ogni parallelismo con la Brexit, inutilizzabile per questa situazione. La Brexit è atto unilaterale di un paese CON UNA PROPRIA MONETA E UNA PROPRIA BANCA CENTRALE; e ha determinato uscita dall’Unione tout-court (ancora a effetti indefiniti). Diverso è ACCORDO di REVISIONE NECESSARIA dei trattati che tale Unione hanno istituito allo scopo di preservarli e migliorarli”.

Naturalmente sono a disposizione di chiunque voglia approfondire i vari passaggi e le condizioni concrete di fattibilità di questo percorso, delineato necessariamente per linee generali a scopo divulgativo.