Coronavirus: la Fondazione AN dona 1 milione di euro per fronteggiare l’emergenza. 500.000 all’ospedale di Bergamo

Il Comitato Esecutivo della Fondazione Alleanza Nazionale ha deliberato, nel corso di un riunione in conferenza telefonica, di partecipare con 1 milione di propri fondi alla raccolta che essa stessa ha promosso. Il comitato esecutivo ha inoltre deliberato l’invio di una prima tranche di 500.000 euro per l’Ospedale di Bergamo, struttura vitale per rispondere al dramma che stanno vivendo gli abitanti della zona in questo momento più colpita in Italia.

La comunicazione ufficiale è stata data dal Presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, Giuseppe Valentino, ma questa prima donazione è stata il punto di partenza per una gara di solidarietà nel mondo della destra che vede in prima fila il movimento Fratelli d’Italia.

“Tutti i parlamentari di Fratelli d’Italia su proposta di Giorgia Meloni hanno deciso di dare il proprio contributo aderendo alla campagna ‘Orgoglio Tricolore’ promossa dalla Fondazione Alleanza Nazionale e dal Secolo d’Italia, destinando una indennità mensile alla raccolta fondi.” – ha dichiarato Ignazio La Russa – “Si tratta già, con l’apporto di altri eletti di FDI nelle varie regioni, di circa 500.000 euro. Un gesto concreto per aiutare chi in queste settimane è in prima linea nel contrasto al Covid-19, in attesa degli ulteriori contributi di eletti anche di altri partiti oltre che di cittadini e di chiunque vorrà partecipare”