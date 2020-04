Coronavirus: le omissioni del Regime cinese e dell’OMS – Interrogazione dell’on. Del Mastro

Tutti i dubbi e le evidenze sulle responsabilità del Regime cinese e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono state raccolte in una coraggiosa interrogazione presentata dall’on. Andrea Del Mastro Delle Vedove (Fratelli d’Italia) al Ministro degli Affari esteri.

Queste le premesse:

– la pandemia che sta inginocchiando il mondo è partita da Wuhan e il primo contagio risale al 17 novembre 2019;

– diversi medici cinesi, impegnati nel fronteggiare il coronavirus nel mese di dicembre 2019, hanno tentato di avvertire il mondo della letalità e diffusività del virus;

– il Regime cinese ha oscurato le propalazioni dei predetti medici, accusandoli di “sedizione” e sottoponendoli ad interrogatori e a ritrattazioni;

– il medico Li Wenliang, morto per il virus in data 07.02.2020, in data 30.12.2019 aveva tentato di avvisare la comunità internazionale, ma è stato costretto dall’Ufficio di Pubblica Sicurezza a firmare una lettera in cui affermava di aver diffuso “false considerazioni” e di aver “gravemente disturbato l’ordine sociale”;

– questa strategia della “negazione” da parte del regime cinese è stata assunta, con gravissimo danno per la Comunità Internazionale, anche nei confronti della O.M.S. che, ancora in data 12.01.2020, affermava che non vi fossero prove che il virus si trasmettesse da uomo a uomo; il direttore generale dell’OMS, Dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, non solo tranquillizzava la comunità internazionale sul rischio di contagio fra umani, ma in data 28.01.2020 incontrava Xi Jinping per complimentarsi dell’eccellente lavoro;

– il direttore dell’OMS, è da tempo schierato nelle questioni internazionali sulla linea cinese, forse anche in considerazione del fatto che l’Etiopia è immersa nella “trappola del debito” costituita dai finanziamenti cinesi, fra cui un prestito di circa 23 miliardi di dollari, oltre a grossi investimenti, come la ferrovia Gibuti- Addis Abeba per la quale il governo etiope ha ristrutturato il rapporto di debito con Pechino all’interno della “Belt and Road iniziative”;

– solo in data 11.03.2020 l’OMS dichiarava apertamente la pandemia;

– fra negligenze, disinformazione cinese e accettazione acritica della versione cinese da parte del direttore generale dell’OMS, la dichiarazione di pandemia è intervenuta a quattro mesi dal primo contagio;

– uno studio dell’università di Southampton conclude che, con diverso contegno cinese, la pandemia sarebbe stata drasticamente ridotta;

– lo studio dal titolo “Effetto di interventi non farmaceutici per contenere l’epidemia COVID-19 in Cina” precisa che “Se in Cina si fossero condotti gli INP una settimana, due settimane o tre settimane prima, i casi avrebbero potuto essere ridotti rispettivamente del 66%, 86% e 95%.” sulla base della predetta ricerca, in uno con la opacità nel fornire i dati del contagio, il think thank “Henry Jackson Society” ha stilato un rapporto concludendo che la mancata comunicazione adeguata delle informazioni all’OMS ha violato il Regolamento Sanitario Internazionale;

– il rapporto aggiunge che la mancata divulgazione di dati sulla trasmissione da uomo a uomo per un periodo massimo di tre settimane e le informazioni errate sul numero dei contagi fra il 02.01.2020 e il 11.01.2020 costituiscono violazioni degli art 6 e 7 IHR;

– ancora la Cina avrebbe consentito a 5 milioni di persone di lasciare Wuhan prima di imporre il blocco il 23.01.2020;

– il rapporto suggerisce diverse sedi internazionali ove far valere le violazioni con contestuale richiesta di danni; il rapporto indica la possibilità di risolvere la controversia in seno all’OMS ai sensi dell’art. 56 IHR, ma è procedura che prevede adesione di ambo le parti, in alternativa il rapporto suggerisce di adire altre Corti;

In base a queste premesse l’on. Del Mastro interroga i Ministri competenti e il Governo per sapere quale sia l’intendimento circa la possibilità di sollecitare un’azione congiunta dell’Europa nei confronti della Cina o di intraprendere anche in via esclusiva un’azione per accertare l’esistenza di eventuali danni derivanti da atti illeciti nella mancata comunicazione per il contrasto al Coronavirus e correlativamente, in caso di accertamento, per richiedere i danni nelle opportune sedi internazionali.

