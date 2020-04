Covid-19: dalla Caporetto delle élite scientifiche alla nuova aristocrazia dei medici in trincea

La fine del mondo non è come la immaginiamo o viene descritta nei film americani, la fine del mondo accade più spesso di quanto si creda e non c’entra niente la visione religiosa o apocalittica, la fine del mondo non è altro che la fine del mondo per come lo conosciamo. Di solito accade quando fallisce l’élite al potere che, ovviamente, non è soltanto la classe politica o quella economica.

Davanti alla grande crisi economica di qualche anno fa fallirono le élite economiche e non è un caso che l’Italia fu portata nel baratro dalle ricette dei professori della Bocconi; l’11 settembre mise a tacere le prefiche della fine della storia e la loro visione del mondo senza guerre; il Covid-19 mette la parola fine sulle pretese divinatorie delle élite scientifiche.

Il fallimento dei grandi guru del sapere, di quelli che avevano impostato sulle granitiche certezze della scienza il proprio pomoso successo è il più evidente di tutti e non serviranno ore di ritrattazione per nasconderlo.

La sicumera con cui i vari Burioni, Capua, Galli (per limitarci alla sola Italia) dicevano che il virus non sarebbe mai arrivato in Italia e raccontavano che saremmo stati in grado di controllarlo è la stessa romanzata sicumera dei professori descritti da Manzoni nelle sue memorabili pagine sulla peste del ‘600 a Milano. Come quelli del ‘600 i professori erano sicuri che questo secolo non era assimilabile ai secoli passati, che la scienza avrebbe trovato la risposta, che i mali del passato erano legati alle barbarie, all’ignoranza, alla superstizione.

Esattamente come i professori del ‘600 sono stati costretti a ritrattare, a raccontare menzogne sulla sufficienza delle norme igieniche e si sono trasformati in monatti, alternando banalità ad immunità di gregge e limitandosi spesso ad accompagnare il malato ad una guarigione auto-sufficiente o alla morte di fronte a cui trovare un alibi.

Il fallimento clamoroso di queste certezze è sotto gli occhi di tutti e non sarà possibile, e neanche giusto, nasconderlo: non hanno voluto aprire gli occhi davanti a quello che era accaduto in Cina, si sono creduti onnipotenti, sono caduti nel sacrilegio prometeico dell’onnipotenza e sono crollati.

Tradendo anche la missione eretica della scienza si sono nascosti dietro il dogma dello scientismo, non hanno ereticamente cercato una cura, hanno finto che questa cura ci fosse, hanno dato per scontato che non fossimo nel ‘600 né all’inizio del secolo scorso, eppure la logica spingeva a riflettere sul fatto che davanti ad una malattia nuova si sta nudi ed impreparati in qualsiasi secolo questa malattia si manifesti.

Servivano ricordi antichi e cure nuove, si sono nascosti dietro le certezze del presente e non è un caso se in Italia l’epidemia abbia colpito la Regione con la migliore Sanità. La Lombardia è la migliore sanità italiana e il pellegrinaggio che ogni anno si compie da tutta Italia verso le cliniche lombarde per curarsi dalle malattie del secolo lo dimostra. Proprio la consapevolezza di essere i migliori ha tradito la sanità lombarda, sono i migliori del tempo passato, sono stati i migliori per tutto ciò che erano le priorità fino a ieri, forti di questa sicurezza hanno continuato ad agire come se non stesse cambiato niente. Nei cambiamenti della storia non vince chi è più forte ma chi ha la maggiore capacità di adattarsi e, spesso, chi si sente sicuro di sé questa capacità non ce l’ha, perché è difficile avere l’umiltà di cambiare un modello vincente.

Abbiamo prodotto una società in cui la chirurgia estetica è più importante dello studio delle epidemie, la nostra è stata la società che relegava le epidemie al passato o al terzo mondo e ci occupavamo di gonfiare i seni e le labbra, di trapiantare i capelli ai calvi e di costruire bambini da vendere alle coppie sterili. È evidente che questo modello è fallito, le élite scientifiche che lo hanno partorito, costruito e difeso hanno fallito nel non essere stati in grado di affrontare le sfide reali che gli si sono poste davanti.

Siccome la storia è circolazione di élite e la medicina non fa differenza rispetto alle altre scienze umane, nel silenzio delle corsie degli ospedali, degli ambulatori di medicina generale, dei pronto soccorsi e della medicina di base sta nascendo una nuova élite. Sono stati mandati al fronte senza preparazione; mentre loro combattevano senza armi i loro generali, quelli che avrebbero dovuto dare le linee guida e i protocolli inseguivano chimere o raccontavano frottole e loro, i medici sul fronte, cercavano di inventare qualcosa, di sperimentare, di dare opportunità.

Abbiamo visto tutti il gelo con cui Galli ha contraddetto Ascierto, reo di aver cercato una cura contro la polmonite causata dal Covid-19, tutti sappiamo di medici che hanno cercato cure facendo da soli e con il loro ingegno quello che avrebbero dovuto fare i professoroni che, invece, si erano limitati a dire di lavarsi le mani e starnutire nella piega del gomito.

Questa nuova élite della scienza, in aperta contraddizione con i Cadorna che li hanno lasciati a Caporetto forse ci riporteranno sul Piave nella speranza che dalla trincea medica prendano coscienza della loro forza, del sacrificio che hanno compiuto combattendo per tutti noi e sappiano rivendicare il loro ruolo sostituendo i baronati inetti che hanno portato questa Nazione sull’orlo del precipizio.

