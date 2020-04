Dall’isolamento al letargo: un nuovo pericolo nell’emergenza

Roma, quartiere Balduina, ufficio postale di Piazzale Medaglie d’Oro, fila interminabile di utenti che occupa anche la carreggiata stradale, ed oggi la tragedia: un’auto a forte velocità investe un’anziana signora di settantacinque anni in attesa del suo turno, stroncando la sua vita.

Quest’episodio avvenuto nella mattinata di oggi nel mio quartiere, e che domani verrà derubricato come episodio di cronaca minore, deve farci riflettere sui pericoli complementari a questa drammatica fase che stiamo vivendo.

Probabilmente, e sul piano pratico, se si fossero adottate da parte delle amministrazioni competenti semplici accorgimenti di sicurezza come transenne per delimitare i corridoi di fila si sarebbe potuta evitare questa ennesima tragedia.

Ma il punto non è questo, nel tempo di segregazione sanitaria che stiamo vivendo, con la desertificazione sociale e territoriale, stiamo perdendo tutti il senso del reale, viviamo sospesi in una condizione connotata da poche e necessarie azioni a sostegno dei nostri bisogni primari, e tale condizione ci sta sprofondando sempre di più in una dimensione di vita virtuale che cambia la percezione di ognuno di noi.

Forse, un rapido ritorno alla normalità, sia pure con le dovute cautele e prescrizioni, potrà evitare tragedie come quella odierna, dovuta ad un’inedita forma di letargia mentale che ci sta colpendo tutti e che non ci fa più comprendere che, al di là del virus, esistono altri pericoli che non si possono combattere con mascherine e disinfettanti, o con lo slogan “rimaniamo tutti a casa”.

Pubblicità