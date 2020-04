Di Maio si indigna per gli attacchi tedeschi, ma stava zitto quando Grillo diceva le stesse cose

“Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere” ha giustamente replicato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio agli attacchi del giornale tedesco Die Welt.

Peccato che non si ricordi di quando Beppe Grillo diceva proprio le stesse cose, come tanti giornalisti italiani specializzati a demonizzare i mali dell’Italia. Spesso è proprio la stampa progressista ad alzare la palla alle critiche interessate degli altri paesi.

Guarda il video di Beppe Grillo che parla in conferenza stampa a Bruxelles:

