Dibattito: come rispondere all’ipotesi Draghi? – Intervento di Giancarlo Moretti

L’ipotesi di un impegno politico di Mario Draghi sta suscitando un forte e trasversale dibattito. Questo giornale preferisce una posizione nettamente contraria, ma riteniamo opportuno dare spazio al dibattito e quindi anche a chi la pensa diversamente.

La giornata del 27 marzo sarà ricordata a lungo dagli italiani. Si sono sfiorati per la prima volta i mille decessi, si sono visti i cattolici di tutto il mondo riuniti spiritualmente attorno al Santo Padre, che impartiva una toccante benedizione urbi et orbi nella piazza San Pietro deserta, ed infine l’inusuale messaggio del Presidente Mattarella diretto si agli italiani, ma ancor più all’Europa. Il giorno prima Mario Draghi rilasciava al Financial Times un’intervista anch’essa inusuale, lanciando un deciso messaggio sulla necessità di uscire dalla recessione tramite un forte indebitamento.

Il Santo Padre ed Mattarella hanno avvertito più di tutti la drammaticità della situazione, ed hanno, forse, avvertito prima di tutti il cambiamento che sta avvenendo nello stato d’animo degli italiani. Si sta passando, velocemente, dai canti sui balconi alla rabbia. Finora i segnali sono pochi ma inequivocabili. Mano a mano che si procede nel blocco produttivo, seppur necessario, della nazione, inizia semplicemente a farsi sentire la mancanza di denaro, a partire dalle famiglie più deboli. Il Papa ha detto esplicitamente: “inizia a farsi sentire la fame, conseguenza della pandemia”. E con la fame non si scherza, facilmente si può passare alle proteste ed allo scontro sociale. Il Presidente Mattarella ha detto un’altra verità sacrosanta: “non c’è tempo”.

Da più parti si sta pensando ad un governo di “salute pubblica” presieduto da Draghi. Per valutare questa ipotesi dobbiamo prima domandarci se il governo Conte 2 è adeguato ad affrontare la ricostruzione. Penso che l’inadeguatezza sia di fronte agli occhi di tutti. Se cosi è, occorre pensare ad un nuovo governo. Ma se la ricostruzione deve partire da subito allora è meglio il cambio di governo avvenga subito. Se gli interventi economici non arrivano immediatamente la protesta sociale esploderà, teniamo conto che dei primi 25 miliardi stanziati ancora non è arrivato un euro nelle tasche degli italiani.

La seconda domanda da farsi, allora, è quale governo deve subentrare. Il Presidente Mattarella non fa mistero dei suoi pensieri, occorre uno sforzo comune di maggioranza ed opposizione come quello del dopoguerra. Più chiaro di così non si può. Un assunzione di responsabilità di tutti. Naturale pensare a Draghi, soprattutto in un confronto duro con l’Europa. Draghi ha sicuramente l’autorità per essere ascoltato in Europa, ha le capacità, ed anche il coraggio delle decisioni. Ricordiamoci del bazooka. Ma Draghi è anche un campione dell’establishment finanziario precedente. La ricetta per uscire da questa crisi non può essere quella neoliberista: a sentire le sue parole sembra che questo gli sia ben chiaro. Occorre vedere se le parole saranno seguite dai fatti. Un’altra preoccupazione che sorge spontanea è: ma Draghi non è che ci farà uscire dalla crisi svendendo gli ultimi “gioielli” di famiglia? Preoccupazione legittima.

Salvini e Renzi si sono già sostanzialmente dichiarati favorevoli alla soluzione Draghi. Lo erano già da tempo. Ma una soluzione Draghi dovrà necessariamente avere una ampia maggioranza, e dato che sui cinque stelle quasi sicuramente non si potrà contare, diventano essenziali PD e Fratelli d’Italia. Probabilmente la responsabilità maggiore cadrà sul partito della Meloni. Lo strutturalmente debole Zingaretti sarà facilmente convinto da Mattarella. Più complicata la posizione dei Fratelli d’Italia. La prima reazione è stata quella di dire: “no grazie, meglio un governo che esce dalle elezioni”. Ineccepibile astrattamente ma, in pratica, significa prolungare, ed anche di molto, il Governo Conte 2. La tentazione di restare fuori, come nel governo Monti, sicuramente è forte. Ma Draghi è Monti? Il calcolo sulla rendita nel restare all’opposizione è utile alla nazione? Gli Italiani in un frangente simile capirebbero questa posizione? La Meloni ha detto in questa guerra noi non vogliamo disertare. Ed allora non è meglio andare a vedere, vigilare quello che si fa e difendere gli interessi nazionali?