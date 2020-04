Esplode la rivolta dei Comuni contro il bluff di Conte: troppo pochi 400 milioni per gli aiuti alimentari

Il bluff del Governo è durato poco: mentre i giornali ancora ieri titolavano sui 4.3 miliardi di aiuti dati ai Comuni (in realtà solo un’anticipazione di soldi che dovevano essere versati a maggio), oggi la protesta dei sindaci è divampata.

È apparso a tutti evidente – cosa che noi avevamo anticipato già sabato – che le uniche risorse aggiuntive date dal Governo erano i 400 milioni destinati con ordinanza della protezione civile agli aiuti alimentari e anche l’ANCI (associazione dei Comuni italiani) è stata costretta a cambiare posizione. Mentre durante l’ultimo show televisivo di Conte e Guatieri di sabato sera, il Presidente dell’ANCI, il Sindaco di Bari (del PD) De Caro, aveva concordato con il “generoso” aiuto, oggi l’ANCI fa macchina indietro e chiede di alzare il contributo al almeno 1 miliardo.

Vedremo come risponderà il Governo. Rimane però sconcertante il cinismo con cui si sono mossi sabato. I 4,3 miliardi anticipati da maggio ad aprile erano stati presentati da Conte e Gualtieri (con l’avvallo di De Caro) come risorse per la solidarietà alle famiglie in difficoltà, giocando sull’equivoco terminologico. Quei fondi , infatti, provengono dal “fondo di solidarietà” dei Comuni, che in realtà non è un fondo per la solidarietà sociale ma solo lo strumento con cui si compensano i bilanci tra comuni che hanno maggiori o minori entrate proprie. Quindi solidarietà non per i cittadini, ma tra le burocrazie locali nella giungla del federalismo nato con la Riforma del Titolo V della Costituzione.

