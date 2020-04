Gaetano Rebecchini, un grande per Roma e per la destra italiana

Il Coronavirus si è portato via anche Gaetano Rebecchini, grande vecchio di Roma e della destra italiana.

A Roma era uno dei volti migliori della vita sociale, economica e culturale della Capitale. Un vero aristocratico, fedele a Sua Santità, elegante nel portamento, affabile e mite nel tratto, severo nelle idee, forte e creativo nelle attività. Nella sua casa di Via della Conciliazione raccoglieva non solo la sua splendida famiglia, ma le personalità migliori di una Città, dove la mondanità cedeva il passo ad un confronto vero e a un autentico vivere cortese.

Una personalità come la sua non poteva non contribuire alla rinascita della destra italiana. Quando arrivò il momento di uscire dal ghetto, trovammo Gaetano come una delle principali guide del nostro accreditamento nella società civile. Anche qui con grande passione e autenticità, alla ricerca delle radici vere del pensiero cattolico e tradizionale. Un lavoro in cui la politica non si distaccava mai dalla cultura e questa, a sua volta, dalla fede e dai valori.

Ricordo le sue battaglie per difendere la memoria del padre Salvatore, contro le superficiali accuse di una certa intellighenzia progressista. Il suo sforzo per tenere Alleanza Nazionale ancorata ad un universo di valori. Il suo garbo e la sua fermezza nel chiedere a tutti noi, impegnati nella prima linea della politica, di dare il meglio di noi stessi. Lui, che non aveva mai voluto candidarsi a nulla e chiedeva solo di essere ascoltato con l’attenzione e il rispetto che meritava.

Alla cara Marilù, che sta vincendo la malattia, e a tutta la sua famiglia, la vicinanza di un mondo che non può dimenticare Gaetano. E la certezza che schiere di angeli lo hanno accolto, dopo la morte, nella stessa luce in cui ha vissuto.