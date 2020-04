Governo e europeisti confondono le acque per nascondere il disastro. Ma persino Gentiloni li smentisce

Come era prevedibile, all’indomani del disastro dell’Eurogruppo Governo e forze “europeiste” cercano di confondere le acque per nascondere il disastro.

Il triste presidente dell’Eurogruppo Màrio Centeno e l’ineffabile Ursula von der Leyen indorano la pillola parlando di 500 miliardi a disposizione e di solidarietà per l’Italia. In realtà questi miliardi sono tutti a prestito e quello che l’Italia incasserà dovrà essere tutto restituito con i relativi interessi.

Non un euro di solidarietà, neanche in termini di garanzie, passa dai paesi forti a quelli più colpiti dall’emergenza.

Il Ministro Gualtieri in TV e poi Conte in conferenza stampa si arrampicano sugli specchi. In sostanza dicono che non utilizzeranno il MES – che oggi viene offerto senza condizionalità solo per le spese sanitarie – e che ci sarà il “Recovery Fund” ovvero un fondo speciale per la ricostruzione che impegna tutti i paesi europei.

Ma bastano tre dichiarazioni per distruggere queste menzogne.

La prima è del capofila dei falchi, il ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra: “È molto semplice: gli eurobond sono una cosa con la quale non sono d’accordo e con la quale non sarò mai d’accordo. Perché la mia convinzione profonda è che non solo siano ingiusti nei confronti del contribuente olandese, ma che alla fine sarebbero una cosa che aumenterebbe, anziché diminuire, i rischi per l’Unione Europea nel suo complesso. Pertanto – ha concluso Hoekstra – sono una cosa poco saggia, che deve essere evitata.”

La seconda è del segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova “Conte ha sbagliato a impostare un negoziato dicendo no Mes, sì Eurobond. E ha perso, perché c’è il Mes e non ci sono gli Eurobond, su cui bisogna continuare a lavorare in futuro.”

Infine l’ultima dell’inutile Commissario europeo Paolo Gentiloni: “Con 500 miliardi i paesi europei si coordinano per una politica economica che affianchi quella monetaria della Bce. È un primo passo, ma è anche la prima volta. Il Fondo per la rinascita è la prossima sfida di questo impegno comune.”

In sintesi: i nostri soldi rimangono congelati nel MES, possono essere utilizzati senza condizioni solo per le spese sanitarie e non cambia nulla, anzi è perfino controproducente, dire che noi non li utilizzeremo. I fondi comuni garantiti da tutti i Europa – quelli che dovevano essere gli Eurobond e poi sono diventati i Recovery Fund – sono solo una pietosa ipotesi per il futuro su cui nessuno si è realmente impegnato.

Ci sono alcuni giorni prima del Consiglio europeo che, dopo Pasqua, dovrebbe ratificare questo accordo. L’opposizione di Fdi e Lega dovrà fare le barricate – Forza Italia per ora è rimasta ambigua – ma soprattutto il Movimento 5 Stelle dovrà decidere se perdere completamente la faccia continuando a sostenere un imbroglione come Conte e un Ministro come Gualtieri che – non da oggi – sta dalla parte della Commissione europea contro gli interessi nazionali dell’Italia.