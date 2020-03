I dimenticati: il grido di dolore degli avvocati – di Maria Grazia Martinelli

Stiamo vivendo una tragedia sanitaria che, passata l’emergenza, si tramuterà in tragedia economica.

Draghi viene proposto come il futuro salvatore della Patria? Ricordo i suoi strali rigoristi del passato che ora sembrano magicamente trasformarsi in gesti d’amore/compassione, quasi che dall’estrema unzione siamo passati all’aver scoperto la Panacea di tutti i mali. Ma questa è un’altra storia (triste anch’essa).

Lo stato dell’arte ci dice che il Governo sta ‘racimolando’ risorse per contenere il disastro che si sta abbattendo su tutti noi italiani, dalle imprese, agli artigiani, ai commercianti, ai lavoratori autonomi. Ma c’è una categoria di dimenticati che grida la sua sofferenza sinora inascoltata, o almeno in parte. È di poche ore fa la decisione della Cassa previdenziale dei Medici (ENPAM) di stanziare somme in favore dei propri iscritti, altra Cassa, quella degli Ingegneri ed Architetti, ugualmente si sta muovendo. Si spera che anche le altre non siano sorde a questo grido di dolore.

La Cassa Forense invece piange miseria (sic!), propone agevolazioni (pagamento dei contributi sospeso sino a settembre, bonus babysitter) peraltro già previste nei regolamenti quindi nulla, e sottolineo nulla, di nuovo. Urge un emendamento al Decreto ‘Cura Italia’ che permetta lo svincolo dal cappio cinquantennale imposto alla Cassa degli Avvocati, l’annullamento dei contributi previdenziali per l’anno 2020 e un sostegno a favore degli iscritti anche attraverso l’elargizione di somme.

In tal senso alcune associazioni forensi tra cui CNAF e Vis Romana (di cui sono componente) e singolarmente migliaia di Colleghi, si sono mossi da tempo per sensibilizzare le istituzioni, dal Ministro dell’Economia, a quelli della Giustizia e del Lavoro sino ai vertici della stessa Cassa, per sollecitare con forza un intervento di sostegno serio e non elemosine mortificanti.

Trovo ridicolo che ai sensi del codice Ateco sia previsto al n. 69 la possibilità di tenere ‘aperti’ gli studi legali. I Tribunali praticamente sono chiusi, le udienze sono state tutte rinviate a date che superano grandemente il periodo estivo, residualmente vengono celebrate solo le udienze ‘urgenti’, per cui di fatto, gli studi sono aperti ma non lavorano.

Fratelli D’Italia ha preso in carico e sta lavorando sull’emendamento come da noi proposto e per questo va reso grazie in modo particolare all’Avv. Marco Cerreto (Commissario provinciale di FdI a Caserta), i Colleghi Lina Ferrara e Claudio Ursomando, l’On. Carolina Varchi e la Sen. Giovanna Petrenga, tutti coloro che hanno compreso pienamente il rischio (ormai quasi certezza) di default nel quale cadranno molti studi professionali. Qualche ora fa il Ministro Gualtieri ha comunicato (riferito ovviamente alle forze di opposizione) di non esagerare con gli emendamenti al decreto. Eh sì, dato che è perfetto (leggasi in chiave altamente ironica) perché stravolgerlo! Termino questa storia triste con un grido di dolore ma al contempo di speranza: AD MAIORA