I titoli italiani rischiano di diventare “spazzatura”, ma la BCE li comprerà lo stesso

Domani la Standard & Poor’s e l’8 maggio Moody’s , ovvero le principali agenzie internazionali di rating, si pronunceranno sul valore di titoli di stato italiani.

Allo stato attuale la valutazione dei nostri titoli è “BBB” ovvero solo due gradi sopra il cosiddetto “livello spazzatura”. Ma dopo la crisi da Covid-19 tutto lascia temere che la retrocessione (downgrade) porterà il nostro rating a questo livello infimo, con un aumento degli spread e del costo del nostro debito pubblico.

Di fronte a questo rischio la Banca Centrale europea di Christine Lagarde si è degnata di darci una mano, dichiarando oggi che continuerà ad acquistare i nostri titoli anche se diventeranno “spazzatura”.

L’istituto di Francoforte ha deciso di abbassare fino a settembre 2021 i requisiti minimi di qualità creditizia nelle operazioni di credito dell’Eurosistema. La comunicazione è arrivata in una nota. E che significa? Presto detto: la Bce potrà acquistare anche titoli spazzatura, quelli che le agenzie di rating bollano come “junk” (appunto “spazzatura”).

Quando nel 2012 la Bce allora guidata da Mario Draghi svoltò con il piano di acquisto di titoli di Stato, escluse però quelli “spazzatura”. All’epoca il problema riguardava soltanto la Grecia, l’unica che aveva titoli-spazzatura: la Bce, infatti, fece incetta dei titoli di altri paesi travolti dalla crisi, Italia compresa. Ma oggi il quadro è cambiato.

Ma la decisione che ha anticipato quella della agenzie di rating, però, ha scatenato anche dei sospetti, sintetizzati dal titolo con cui Dagospia rilancia l’intera vicenda: “C’è qualcosa che la Lagarde sa e noi non sappiamo?”. Già, la peculiarità infatti è che la Bce si sia mossa ancor prima del downgrade offrendo un sostanziale paracadute per i bond italiani. Il che ha tutto il sapore di un cappio al collo dell’Italia per farci accettare tutto quello che il Consiglio europeo deciderà.

