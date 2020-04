Il COVID-19 ha ucciso in Italia più di 12.000 persone, con 4 suicidi. Che si inizi “l’operazione verità” – di Livia Iervolino

È vero, quando c’è un’emergenza è inutile puntare il dito, i conti si faranno alla fine, adesso si chiede unità, bisogna, come recita il nostro Inno, “stringersi a coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò”. E gli Italiani, quelli che ogni giorno fanno il proprio dovere lavorando dietro le quinte, non si sono tirati indietro e sono, involontariamente, diventati i nuovi eroi. Già, perché a tutti i costi si vuole continuare a distrarre la massa e continuare, nella sua tragicità, a raccontare i fatti come una favola ed evidenziare l’eroicità degli operatori sanitari, grazie a Dio che esistono, ma ci sono sempre stati, e delle Forze dell’Ordine, anche loro sempre presenti.

Allora è compito della stampa iniziare la famosa “operazione verità” affinché, quando tutto sarà finito, nessuno si lasci distrarre o si nasconda dietro al fantomatico: non sapevo. È compito della stampa, raccontare, parallelamente ai drammatici dati che ogni giorno ci vengono forniti dalla Protezione Civile, ciò che è accaduto dall’inizio del 2020, se non addirittura a fine 2019. Questa operazione verità serve per rispettare la memoria di chi non c’è più e rendere giustizia a tutti quei familiari che hanno vissuto il dramma nel dramma, dalla perdita del proprio caro, all’impossibilità dell’ultimo saluto, alla libertà negata così come a tutti noi che abbiamo modificato il nostro modo di vivere combattendo un mostro invisibile. Serve agli italiani essere informati e a chi di dovere analizzare di chi sono le responsabilità ed agire di conseguenza.

Noi proviamo a ricucire i fatti ripetendoli fino alla nausea senza commentarli, perché spetta al singolo lettore trarre le conclusioni, in attesa che ci vengano date risposte e venga fatta chiarezza.

Riavvolgendo il nastro, già dal 5 gennaio del 2020 si conoscevano gli effetti di questa pandemia, “dichiarata dal Direttore Generale dell’OMS un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”, il Ministero della Salute inviò una nota all’ISS e a tutti gli enti sanitari in cui si annunciava di un virus che avrebbe colpito i polmoni.

Il 31 gennaio 2020 con una delibera, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 2020, viene dichiarata l’emergenza sanitaria in Italia fino al 31 luglio. Una relazione viene consegnata sulle scrivanie di Palazzo Chigi, ma troppo intenti nel chiacchiericcio politico da pollaio tanto da non capire il dramma che ci avrebbe colpito nei mesi a seguire. L’allarme ed il grido lombardo sembrò eccessivo. L’Italia, quella che ora si è stretta a coorte, era al sicuro.

17 Febbraio 2020 il Ministero degli Esteri dona le mascherine ai fratelli cinesi perché ne hanno bisogno e noi siamo buoni.

Il 28 Febbraio 2020 Enrico Bucci, professore di biologia dei sistemi alla Temple University di Filadelfia, sul suo blog “Cattivi Scienziati” evidenzia che nell’ultima settimana del 2019, all’ospedale di Piacenza – a pochi chilometri dal focolaio di Codogno – c’erano già stati 40 ricoveri per polmonite, «un picco assolutamente anomalo e già all’epoca giudicato eccezionale e indipendente da inquinanti o altre condizioni specifiche. Retrospettivamente» aggiunge il professore nell’analisi pubblicata un mese fa «sulla base di ciò che sappiamo dei sintomi causati dal Coronavirus, la cosa non poteva che destare ovvi sospetti: e infatti è risultato che molti “vecchi” pazienti di polmonite oggi presentano anticorpi contro il Coronavirus, a dimostrazione del fatto di essere stati a suo tempo infettati».

Sono i giorni in cui noi ci sentiamo forti perché chi ci governa ci rassicura che il Covid-19 ci farà il solletico e noi gli crediamo, anche perché è il nostro Avvocato e sicuramente non vorrà farci piangere, quindi, continuiamo a vivere la nostra quotidianità.

Si iniziano, però, a contare in Italia i morti. Quanti? Una marea. Ad oggi si contano più di 12.000 persone con 4 suicidi. Il virus non fa sconti a nessuno, colpisce non solo gli anziani, come inizialmente era stato detto, ma tutti. Si chiudono le scuole, gli esercizi commerciali non di prima necessità, l’11 Marzo 2020 l’OMS dichiara il coronavirus pandemia. L’Italia si chiude. Raffica incredibile di decreti presidenziali cui fanno seguito ordinanze regionali, comunali, autocertificazioni infinite, richiami continui alla responsabilità individuale. Si inizia a chiedere sacrifici, si parla di operazione trasparenza degna di un reality show.

Quale trasparenza? Da quando la vogliamo datare? C’è un vuoto che genera panico: 31 gennaio – 26 febbraio. Adesso si corre contro il tempo e ancora fa rabbrividire la prima conferenza stampa in cui il nostro Avvocato ci ha messo di fronte ad una realtà: non c’è tempo, la vita di tutti dovrà cambiare. Gli Italiani hanno obbedito, ma avendo tempo hanno voluto capire.

Tante le denunce esposte (www.studiolonoce.it/articoli/1753/), tante bare che continuano ad aumentare, tanta miseria, tanta solidarietà, tanto dolore, tanta rabbia. Tanti grazie, troppi, anche quando fa male pronunciarli. Tante porte sbattute in faccia dalla nostra amata Europa. Tante distrazioni con altri problemi che riguardano decisioni di altri Paesi sulla gestione del contenimento dell’emergenza Covid-19. Tante emergenze, ma anche tante amare riflessioni: forse gli italiani di tanta superficialità, di tanti babà condivisi, di aperitivi sui navigli, di abbracci con tutti, di sorrisi e genuflessioni, se non davanti a un Crocifisso, davvero non ne hanno bisogno, ma i conti si faranno alla fine, ai lettori le conclusioni.