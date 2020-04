Il Governo contro l’Agricoltura: si agli immigrati, no ai voucher per i braccianti italiani

Mentre il Ministro Bellanova vuole favorire l’ingresso di immigrati per consentire il racconto nei campi, la maggioranza in Commissione Agricoltura ha bocciato la reintroduzione dei voucher in agricoltura che consentirebbero da un lato a tanti italiani di poter lavorare in agricoltura, dall’altro alle imprese agricole di poter regolarmente svolgere la propria attività e assicurare l’approvvigionamento alimentare per gli Italiani, bocciatura che fa il paio con il rifiuto di prendere in considerazione la proposta di Fratelli d’Italia di impiegare i fruitori del reddito di cittadinanza per la raccolta nelle campagne.

Ed è proprio di “rischio scaffali vuoti” che parla il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini nella sua nota inviata alla stampa secondo cui “in una situazione di emergenza nazionale, serve una radicale semplificazione del voucher “agricolo” che possa consentire da parte di cassintegrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università, attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in cassa integrazione potrebbero trovare un’occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta nelle campagne. Chi si oppone ai voucher per il lavoro in agricoltura – secondo Coldiretti – si assume la responsabilità di situazioni di tensione sociale generata da una parte dalla mancanza di lavoro e di fonti di reddito per sé e per la propria famiglia e dall’altro di carenza di prodotti alimentari in negozi e supermercati”.

Ci troviamo avanti all’ennesimo capolavoro di ottusità burocratica e di fanatismo ideologico della maggioranza PD, LEU e M5S e del Governo da essa sostenuto: da un lato si lamentano del mancato ingresso di immigrati per la raccolta, dall’altro non vogliono consentire agli italiani di svolgere nei campi un lavoro che consentirebbe a tanti di guadagnare, alle imprese di produrre e ai cittadini italiani di trovare regolarmente il cibo sugli scaffali dei supermercati, quasi che sia possibile per loro immaginare un’attività agricola in cui non ci sia bisogno di importare immigrati.

Evidentemente la narrazione dell’Italia che ha bisogno di immigrati è più importante delle esigenze dell’Italia reale e non si ferma neanche davanti all’attualità della crisi economica e al rischio di una crisi alimentare, cosa ancora più grave se si pensa che ripartire immediatamente dopo il blocco a causa del virus è di primaria importanza, così come è di primaria importanza procedere a tappe forzate verso una sempre più marcata autosufficienza produttiva almeno nei settori strategici, tra i quali c’è sicuramente l’agroalimentare.

Il Governo evidentemente non ha alcuna idea sul futuro dell’Italia, sulle sue esigenze e sulle grandi sfide che attendono l’inevitabile crisi della globalizzazione che questa pandemia determinerà e preferisce vedere gli scaffali vuoti, i prodotti agricoli non raccolti e l’impossibilità per tanti italiani di lavorare piuttosto che rinunciare alla sua visione immigrazionista.

L’Italia rischia di morire di ottusità burocratica, di ideologia globalista e di reddito di cittadinanza senza riuscire a fornire neanche gli alimenti necessari al primario sostentamento, lungo questa china rischiamo tra un po’ di dover importare ulteriormente anche prodotti agroalimentari che sono, invece, da sempre tra i gioielli del nostro Made in Italy.

