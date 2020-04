Il Governo gioca sull’equivoco: 4,3 miliardi per la solidarietà, ma in realtà sono solo 400 milioni

Leggendo i giornali di oggi sembra che ai Comuni arriveranno 4, 3 miliardi di euro per aiutare le famiglie in difficoltà, più 400 milioni erogati attraverso la Protezione civile. Ma in realtà si gioca sulle parole.

Il Governo ha semplicemente anticipato di un mese queste risorse che dovevano arrivare a maggio dal “fondo di solidarietà” per i comuni. Ed è proprio su questo termine “solidarietà” che si gioca sull’equivoco: non è una solidarietà per le famiglie ma è solo la normale perequazione tra i comuni (chiamata appunto “fondo di solidarietà”) per aiutare quelli con meno entrate proprie. Soldi che non arriveranno, se non in minima parte, agli indigenti per il Coronavirus ma che serviranno ai Comuni per mantenere in piedi i loro dissestati bilanci.

Sul tappeto rimangono come risorge aggiuntive per l’emergenza solo i 400 della protezione civile che saranno erogati in larga parte attraverso le organizzazione del Terzo Settore, cioè volontariato ed associazionismo sociale. Poco più di 6 euro per italiano, come ha osservato Matteo Salvini.

Questa la sostanza dell’ultimo show televisivo di Giuseppe Conte, per l’occasione accompagnato dal Ministro dell’economia Gualtieri e dal presidente dell’ANCI, il Sindaco piddino De Caro. L’unica novità positiva è appunto il coinvolgimento del Terso Settore che – dopo essere rimasto ai margini delle attenzioni governative nel corso di questa emergenza – finalmente viene ripreso in considerazione come prima linea della solidarietà sociale.

Ma se non arriveranno risorse vere, non basterà la generosità e l’impegno del grande volontariato italiano.

