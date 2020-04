Il Ministro dell’in-Giustizia che sta devastando le carceri italiane – di Dario Gareri

In periodi di grave crisi un attacco al governo o a un suo rappresentante potrebbe sembrare un esercizio fuori luogo, uno sterile e controproducente tentativo di destabilizzazione dell’esecutivo in un momento in cui in realtà ognuno è chiamato a contribuire con la propria condotta al superamento dell’emergenza. Ebbene, nel caso del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede non è così, visto che le critiche nei suoi confronti sono iniziate in tempi non sospetti ed ora stanno solo trovando la normale prosecuzione quale conseguenza delle sue inammissibili defaillance.

Sembra strano utilizzare il termine “normale” in un momento in cui la normalità è rappresentata dalla guerra a un nemico invisibile combattuta nel chiuso delle nostre abitazioni, tuttavia, questa lotta, riguarda anche tante persone che non hanno la possibilità di difendersi al pari di tutti noi. Il riferimento è alle persone detenute nella patrie galere che sono costrette ad affrontare l’emergenza del Covid-19 spesso in situazioni in cui non è possibile rispettare neppure le raccomandazioni minime per evitare la proliferazione del contagio. Ed allora diventa normale attaccare chi per quelle persone è chiamato ad adottare ogni provvedimento necessario.

L’Italia è un paese tristemente noto per non avere rispettato i diritti umani delle persone detenute tanto da subire negli ultimi anni numerose condanne da parte della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo).

A fronte di circa 50 mila posti disponibili, le nostre carceri ospitano circa 60 mila detenuti con un sovraffollamento che quindi si stima essere del 120%.

Ebbene, tali numeri rappresentano un’inaccettabile sconfitta per un paese democratico ed un rischio esponenziale in tempi di Coronavirus. Sulla vicenda si sono prontamente mobilitati i magistrati di sorveglianza i quali, sia a titolo personale che come coordinamento nazionale, hanno segnalato il pericolo della diffusione del virus nell’universo concentrazionario, i rischi di contagio sull’intero sistema nazionale e, quindi, la necessità di riportare le strutture penitenziarie entro i limiti della propria capienza regolamentare attraverso il maggiore utilizzo delle misure alternative alla detenzione.

Parimenti hanno fatto il CSM, l’ANM, l’Unione delle Camere penali, l’Associazione dei docenti di diritto penale, oltre alle realtà da sempre impegnate in questo settore (Antigone-Yairaiha onlus), formulando sin da subito pareri e consulti affinché si adottino provvedimenti in tempi rapidi per eliminare il sovraffollamento.

Da ultimo, gli oltre 60 garanti dei detenuti si sono appellati a Mattarella, ai presidenti di Camera e Senato, ai Governatori ed ai Sindaci chiedendo la riduzione effettiva della popolazione carceraria in modo da renderla quantomeno compatibile con la capienza degli istituti penitenziari.

Gli ormai noti ritardi nell’approntare adeguate misure da parte dell’esecutivo anche rispetto a tale vicenda, hanno concorso a produrre delle rivolte carcerarie (con morti e milioni di danni), che seppur nella loro inaccettabilità, sono il sintomo dell’insorgere di un grave problema che necessitava di un pronto intervento.

La rivolta per ora è passata ma, a causa della situazione esistente, si sono verificati dei contagi anche nelle carceri, con diversi casi sparsi dal Nord (San Vittore, Pavia e Voghera) al Sud (Lecce) della penisola sia tra i detenuti che tra la polizia penitenziaria.

Ad oggi la risposta del Governo si è tradotta nel decreto ribattezzato “Cura Italia”, che nella parte a ciò dedicata fa trasparire per l’ennesima volta l’inconciliabilità tra impreparazione e responsabilità di governo. Non è questo il momento di parlare di populismo al potere o di ricerca spasmodica ed a volte insensata del consenso, ma quanto visto sinora dimostra che l’obiettivo del governo in tema di giustizi rimanga questo, anche nel momento dell’emergenza.

In questi momenti di guerra tutto ciò è inaccettabile e aldilà di possibili future condanne della Cedu, quello che preoccupa enormemente è rappresentato dal fatto che la posta in palio è la vita dei cittadini, compresi quelli detenuti.

Il Governo, nel recente decreto legge, ha accolto solo in minima parte le proposte pervenutegli e con gli articoli 123 e 124 ha previsto la detenzione domiciliare per tutti quei soggetti detenuti in carcere con pena o residuo di pena non superiore ai diciotto mesi, e con il c.d. braccialetto elettronico ove la pena sia superiore a sei mesi. La ratio della previsione è quella di favorire la fuoriuscita dagli istituti, in tempi più rapidi del normale, di tutti coloro i quali, comunque, avrebbero potuto godere di detto beneficio, in modo tale da poter fronteggiare un’eventuale emergenza sanitaria negli istituti di pena. Altra misura, avente medesima finalità, è la previsione di un’estensione, anche in deroga ai limiti massimi, delle licenze premio ai semiliberi sino al 30 giugno 2020. Nessuna svuota carceri e nessun provvedimento clemenziale ma solo la rapida applicazione di uno strumento già previsto e solo per persone che per legge ne potevano già usufruire. Misure che a scanso di equivoci non si sarebbero potute applicare a quanti si sono macchiati di gravi delitti, sono delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che abbiano subito dei rilievi disciplinari.

Le misure prese dal governo, in verità, sono veramente poca cosa, si calcola, infatti, che coloro i quali se ne potranno avvalere non saranno più di seimila, permanendo nei fatti un evidente problema di sovraffollamento che mal si concilia con l’attuale situazione sanitaria.

Il vero problema da cui emerge tanto l’inutilità di tale previsione quanto l’incapacità del Ministro Bonafede, deriva tuttavia dal fatto che in Italia non c’è la disponibilità di 6mila braccialetti elettronici, ragione per cui la maggior parte delle seimila persone che ne potrebbero usufruire è destinata a rimanere in carcere. Come è possibile che un importante apparato dello Stato sia guidato da un Ministro che non si accorge prima di prescrivere la cura che per quella malattia manca il medicinale.

L’ingiustizia però in questo caso si tramuta anche in rischio visto che l’esistenza di carceri sovraffollate, in cui non possono essere rispettate le distanze di sicurezza, è ovviamente una bomba epidemiologica che, ove esplodesse, potrebbe travolgere anche coloro i quali si trovano al di là delle mura.

Il Ministro Buonafede ed il Governo tutto, avrebbero dovuto ascoltare per una volta quanti (magistrati, avvocati e associazioni di settore) meglio di loro conoscevano i problemi della giustizia ed i rischi per la vita delle persone detenute e porre in essere azioni concretamente idonee a contrastare l’emergenza sanitaria. Per far fronte all’emergenza sanitaria gli istituti penitenziari sono stati infatti costretti, a causa del pericolo contagio, ad adottare tutte le precauzioni possibili sospendendo i colloqui familiari, i permessi premio, il lavoro all’esterno e le attività quali scuola e lavoro. Tali provvedimenti, giusti in quanto adottati al solo scopo di preservare la popolazione carceraria, hanno tuttavia trasformato la detenzione in una vera e propria tortura tanto da tramutare il fine della pena, da quello rieducativo come previsto dall’art. 27 Cost., a quello vendicativo previsto dal codice a cinque stelle.

Ed allora, sarebbe stato necessario intervenire realmente con disposizioni realmente applicabili, così come si sarebbe dovuto prevedere ogni altra misura tesa quanto meno ad eliminare l’attuale stato di sovraffollamento.

Se queste sono le misure inutili varate per affrontare l’emergenza, cosa c’è da aspettarsi quando ci sarà da occuparsi di quelle necessarie ad affrontare la fuoriuscita economica da questa emergenza?

L’Italia non può correre un rischio così grande, in gioco c’è il suo futuro e quello di tutti i suoi figli, per ogni settore c’è bisogno di gente preparata e capace, politici in grado di prendere le giuste decisioni e di farlo in fretta.

Caro Signor Ministro dell’In-Giustizia, penso che quando tutta questa tragedia sarà passata qualche Pubblico Ministero zelante possa aprire una indagine nei suoi riguardi e che un Tribunale chiamato a decidere delle sue condotte possa comminarle una condanna se non a titolo di dolo quantomeno a titolo di colpa. Intelligenti pauca!

