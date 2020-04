Il Terzo settore dimenticato nel decreto Cura Italia

“Una delle molte cose che colpiscono negativamente di questo decreto è l’assoluta mancanza di attenzione per il vasto e importante mondo del Terzo Settore. L’unica norma che lo riguarda direttamente è quella che consente le riunioni online, come se fosse questo il problema più importante oggi.”

“Al contrario proprio momenti di emergenza come quelli che stiamo vivendo sono quelli che richiedono un maggiore impegno del mondo del volontariato e dell’associazionismo, il che sta avvenendo spontaneamente senza nessun aiuto da parte del Governo. Non è un caso che il 99% della Protezione civile italiana è composta da volontari.”

Questo ha dichiarato il sen. Claudio Barbaro, Presidente dell’ASI, durante il suo intervento di oggi nel dibattito in Commissione Bilancio del Senato sul decreto Cura Italia.

“Invece il Terzo Settore è e sarà fondamentale non solo per aiutare le persone più fragili in questa emergenza, ma anche per ricostruire il tessuto sociale e civile della Nazione quando si tratterà di uscire dalla crisi economica.”

“Per questo, come esponente del mondo dell’associazionismo, mi riservo di presentare delle proposte per il prossimo decreto economico che è in preparazione nel Governo e nella cabina di regia con le opposizioni. Se non si è fatto nulla fino ad ora, se non dire ai Sindaci di coinvolgere il Terzo Settore per distribuire gli aiuti alimentari derivanti dall’elemosina governativa di 400 milioni, a maggior ragione sarebbe criminale continuare a ignorare il privato sociale anche nei prossimi provvedimenti.”

