In attesa che Conte si svegli, come i Comuni possono aiutare le aziende

I comuni hanno giustamente lamentato nei confronti del Governo centrale gli scarsi finanziamenti per fronteggiare l’emergenza “Coronavirus” e la crisi economica che ne seguirà. Per chi, come il sottoscritto, ha fatto il sindaco, quella dei comuni è una protesta legittima e tutt’altro che immotivata.

Tuttavia chiediamoci: nell’immediato è proprio impossibile per i comuni costituire un “Fondo di Solidarietà” e sostenere in qualche modo le attività produttive? Essendo consiglieri comunali di un comune di 7.300 abitanti, insieme ad altri colleghi consiglieri di centrodestra, ci siamo ripiegati su uno studio attento del bilancio di previsione 2020 ed abbiamo elaborato una proposta fattibile e credibile che metterebbe a disposizione di poco meno di un centinaio di aziende 120.000 euro.

Cosa abbiamo fatto? Abbiamo passato sotto la lente di ingrandimento tutte le voci di bilancio e scoperto talune incongruenze del tipo: nel 2019 si è accertata per le spese di utenze “Luce, Acqua e Gas” la somma di euro 80.000, nel 2020 si è preventivata una spesa di euro 140.000. Ma come? Le scuole sono chiuse, lo stesso municipio non è sempre aperto e consuma di meno, se non altro, per la presenza di un terzo circa degli impiegati, e si intende spendere il doppio dell’anno passato?

Stornando dalle varie poste in bilancio, gran parte di quello che è stato preventivato in più si è arrivato al gruzzoletto di 120.000 euro che, anche a voler fare i conti della massaia, unitamente ai 62.000 euro dati dal governo, significherebbe 1800 euro per azienda. Soprattutto se l’operazione, con un’anticipazione presso il tesoriere, viene effettuata subito, sarebbe ossigeno per le attività produttive che in questo mese di chiusura hanno avuto solo spese e nessun incasso.

A ciò si aggiunga il fatto che questi esercizi non hanno fruito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, né hanno prodotto rifiuti, per cui non si può immaginare di applicare una tariffa TARI da regime ordinario. Sarebbe tra l’altro anche illegittima e irregolare.

Qualcuno potrebbe osservare che i comuni non incasseranno, in ragione della crisi, i tributi e le entrate conseguentemente si ridurranno per cui l’operazione non sarebbe fattibile. L’argomentazione è sviante perché se le aziende collassano, i comuni incasseranno ancor meno tributi con il rischio che anch’essi siano trascinati nel fallimento. Se le aziende sono concretamente aiutate a risollevarsi, magari con qualche ritardo una parte cospicua delle entrate si otterrà senza gravissime conseguenze per le casse comunali. Il ricorso all’anticipazione di cassa, tra l’altro, in questa situazione straordinaria sarebbe più che giustificata.

Certo il provvedimento non avrebbe un valore “strutturale” ma “congiunturale”, cioè destinato a fronteggiare l’emergenza nell’immediato perché il rischio, continuando così, é che molti esercenti ed artigiani, finita l’emergenza, non saranno più in grado si alzare le loro saracinesche e riprendere a lavorare.

Pubblicità