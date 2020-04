In Sicilia continuano gli sbarchi di immigrati e aumenta il rischio contagi – Intervista all’on. Varchi

“L’incapacità del Governo di far rispettare i suoi stessi decreti sulla chiusura dei porti rischia di vanificare gli sforzi che i siciliani stanno compiendo con l’isolamento nelle proprie case” Abbiamo intervistato l’On. Carolina Varchi, parlamentare siciliana di Fratelli d’Italia che non usa mezzi termini quando commenta quello che sta accadendo in Sicilia in questi giorni.

Il 7 Aprile il Governo aveva dichiarato che l’Italia non era più un porto sicuro per gli sbarchi, tutti immaginavano che da quel momento non sarebbero stati consentiti gli sbarchi, invece cosa è accaduto?

“Esattamente come le grida di manzoniana memoria, i decreti del Governo in tema di immigrazione vengono annunciati ma, non solo non sono fatti rispettare, ma addirittura vengono contraddetti da ulteriori e successivi provvedimenti. Dal 7 aprile, all’annuncio del governo sono seguiti gli sbarchi di centinaia di immigrati su barchini, gommoni, imbarcazioni di fortuna, improvvisamente materializzatesi al largo della Sicilia. Sono arrivati a Pozzallo, Porto Empedocle, Porto Palo di Capo Passero, Lampedusa ed altrove e nessuno ha fatto nulla per impedire gli sbarchi”

E il decreto del 7 aprile? Praticamente non è stato fatto rispettare

“Non solo nessuno ha fatto rispettare il decreto ma il Ministro Lamorgese, contraddicendo il suo stesso decreto, ha chiesto alle prefetture di avviare procedure per reperire alberghi dove sistemare i nuovi sbarcati. Alcune prefetture hanno avviato bandi per raccogliere manifestazioni di interesse e reperire alloggi per i nuovi sbarcati al prezzo di 28 euro pro capite. Il Governo ha deliberatamente mentito e, sapendolo, si è adoperato per la gestione del solito flusso incontrollato di migranti da alloggiare nelle strutture affittate a tale scopo.”

C’è poi la vicenda della nave Alan Kurdi

“La Alan Kurdi batte bandiera tedesca ed appartiene ad una ONG e, invece di fare immediatamente rotta verso la Germania, sapendo che il Governo italiano mentiva parlando di porti chiusi, è rimasta per 10 giorni al largo della Sicilia, fino a quando l’Italia si è fatta carico del trasbordo su un traghetto, affidando alla Croce Rossa il compito di verificare eventuali positività. Io ritengo che dopo la quarantena non dovrebbero sbarcare se non dietro precise ed immediate disponibilità alla ricollocazione in altri paesi europei”

Esiste, quindi una vera e propria bomba sanitaria connessa anche al Covid-19 in Sicilia?

“I clandestini presenti in Sicilia, secondo le nostre leggi, non possono essere tratti in arresto e, dunque, loro vengono ospitati in stato di libertà negli hot spot e nelle strutture affittate dal Governo dalle quali possono anche decidere di fuggire, rischiando così di rendere assolutamente inutile tutto lo sforzo che i cittadini siciliani stanno compiendo per contenere la diffusione del coronavirus. La Sicilia non può diventare un luogo dove soltanto gli immigrati clandestini siano nei fatti liberi di girare mentre i cittadini sono giustamente reclusi nelle proprie abitazioni per esigenze sanitarie. È necessario che il Governo chiuda i porti ed impedisca gli sbarchi non soltanto con un decreto annunciato ma nei fatti”

