La Fase 2 è uguale alla Fase 1. Complimenti ai 450 esperti di Conte

Giuseppe Conte colpisce ancora, e non smette di stupirci.

Torna, dopo un po’ di pausa, a fare una conferenza stampa a reti unificate all’orario dei Tg per annunciarci la tanto attesa Fase 2 che comincerà il 4 maggio. Ma, mano mano che parla, scopriamo che questa nuova fase è quasi identica alla precedente.

Possiamo andare a trovare i parenti ma senza fare assembramenti familiari, possiamo fare attività sportiva, ma solo nelle ville controllabili autorizzare dai sindaci e con distanze sociali accresciute, possiamo prendere cibo da asporto e non solo farcelo portare a casa. Amen. Tutto qui, anche se qualche industria in più rispetto ad oggi potrà tornare a produrre.

Continua il divieto generalizzato di muoversi e l’ossessiva autocertificazione (ovviamente con un nuovo modulo) , niente commercio al dettaglio, buio fitto sulle attività professionali. Non si capisce neanche se le mascherine diventano obbligatorie durante gli spostamenti. Niente libertà di culto, solo in quindici ai funerali. Tutto il resto è rimbalzato alle scadenze successive che arrivano fino a giugno.

Ed erano necessari 450 esperti organizzati in 15 task force per elaborare questo grande piano? Ed era necessario scomodare, ancora una volta, gli Italiani all’ora di cena per rivelarci queste sconvolgenti verità?

Ah, dimenticavamo. Tutto il mondo ci ammira per la nostra gestione dell’emergenza ed anzi gli hanno chiesto copia dei suoi provvedimenti. E in Europa grandi successi…

Conte scherza con il fuoco: gli Italiani fino ad ora sono stati molto tolleranti e gli hanno fatto sconti su tutto, ma quanto potrà durare? E, soprattutto, quanto è giusto e sopportabile tutto questo?

