La giustizia non può essere sospesa: la protesta dell’avvocatura

Il recente “flash mob” degli avvocati romani davanti la Corte Suprema di Cassazione, ma anche altre iniziative svoltesi davanti ogni tribunale di diverse città dell’Italia da parte dell’avvocatura, è un segnale molto preciso.

L’attuale modalità di svolgimento dei giudizi in sede civile e penale non va assolutamente bene!

Il “sistema giustizia” è composto da elementi essenziali ( … cancellieri, magistrati ed ufficiali giudiziari che sono stipendiati, avvocati che sono i garanti unici del “diritto di difesa” e si devono costruire il loro sostentamento quotidiano, basato sulla loro professionalità, serietà e competenza … ) che meritano rispetto assoluto.

Da svariati mesi “i provvedimenti emergenziali” emanati dal Governo Conte2 hanno calpestato le note prescrizioni dei codici di rito: infatti gli “articoli 83 ed 87 del recente “decreto legge – emergenza Covid19”, che governano l’organizzazione e lo svolgimento dei processi, si stanno dimostrando evidentemente non idonei a garantire il contraddittorio ed a tutelare i diritti dei cittadini quindi devono essere immediatamente modificati!

Il “caos regna sovrano” negli uffici giudiziari … e non solo!

In questi giorni è possibile ricevere a studio i clienti con mascherina, guanti e gel disinfettante, con il rispetto delle ben note “norme sul distanziamento sociale”, quindi è sicuramente possibile svolgere un’udienza ad un orario preciso con gli avvocati ed il magistrato, ed eventualmente le parti o i testimoni: certi giudizi cautelari, o speciali, udienze di ammissione dei mezzi istruttori e discussione (anche in Appello e Cassazione) sono troppo importanti per “tradire il principio del contraddittorio”; anche le udienze di escussione di testimoni, se pianificate bene, potrebbero svolgersi ugualmente, prevedendo la suddivisione in un semplice calendario di mattina dalle ore 9 e di pomeriggio sino alle ore 17. Ad oggi ci sono molti “rinvii d’ufficio” a 6/9 mesi se non un anno ed altri non sono ancora pervenuti via pec: il pregresso arretrato è rimasto tale!

Il “deposito telematico degli atti” è totalmente differente rispetto al “processo virtuale”, che non può calpestare il sacrosanto principio di oralità del processo, costituzionalmente garantito.

Nel settore penale, poi, questo “processo virtuale” è impensabile in sede di cross examination, di discussione, in sede di direttissima e di procedimenti speciali, così come per la discussione in Appello e Cassazione: al limite solo per alcune udienze e rinvii si può pensare ad un “collegamento da remoto”.

Il processo amministrativo sembrerebbe funzionare meglio degli altri; un po’ meno quello tributario.

Oggi più che mai occorre l’essenziale collaborazione fra tutti i componenti del “sistema giustizia”!

Non è giusto vedere le “scene immonde” di questi giorni davanti agli uffici giudiziari ed all’ufficio notifiche di Roma!

Occorre solo “buona volontà” e, da ultimo, bisogna formalizzare quanto prima, anche attraverso un provvedimento normativo, un “protocollo unico nazionale” per le ipotesi di azione contenenti richieste di risarcimento danni da COVID19 contro la Cina, lo Stato Italiano e l’O.M.S.!

Da qui a breve, infatti, saranno molti gli Italiani che pretenderanno il ristoro degli immensi danni patiti a causa dei gravi comportamenti posti in essere dalla Cina, e non solo, che hanno determinato contagi, morti ed ingenti danni socio-politico-economici!

Tempo al tempo … speriamo solo che alcuni rappresentanti dell’attuale “Governo Conte2”, che hanno indossato la toga, si ricordino di essere -anche- “avvocati”!

