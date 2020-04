La guerra dell’energia, tutto ciò che Greta Thunberg non ti racconterà. – Il nuovo libro di Gian Piero Joime

Da lunedì 20 aprile sarà disponibile sul sito di Altaforte Edizioni, e su tutti i marketplace italiani, il nuovo libro edito dalla casa editrice sovranista scritto da Gian Piero Joime, con la prefazione di Fabio Massimo Frattale Mascioli, dal titolo La guerra dell’energia. Tutto ciò che Greta Thunberg non ti racconterà (312 pag, 20,00€). Un saggio su ambiente ed energia che risponde, senza preamboli, a tutti i dubbi sul tema mettendo in fila soluzioni, potenziali via di fuga, fenomeni geopolitici e la loro effettiva rappresentazione mediatica.

Lo scenario energetico globale sta attraversando una fase di profondi mutamenti:

la crescita della domanda, e del potere d’acquisto, di energia dei paesi asiatici, in particolare di Cina e India, che sta modificando i flussi delle materie prime energetiche; la crescente quota dell’elettricità nell’offerta energetica, anche per le funzioni d’uso relative al termico e alla mobilità; il grande sviluppo delle fonti rinnovabili, in particolare solare, idroelettrico, eolico, nel sistema dell’offerta energetica mondiale e il conseguente avvento della transizione energetica, ovvero di nuovi modelli di produzione e consumo, e della cosiddetta generazione distribuita, costituita da un insieme di isole energetiche autonome e interconnesse, vere e proprie comunità dell’energia.

E ancora, tra le fonti fossili, condizionate dal loro progressivo esaurimento e dai loro effetti sul cambiamento climatico, la costante crescita dell’importanza del gas, grazie allo sviluppo di gasdotti e gazificatori, la resistenza del petrolio, nonostante il picco e la crescita dei costi di estrazione, e il declino del carbone, almeno nei mercati occidentali. Tutte fonti controllate da poche potenze energetiche e poche multinazionali.

E infine la forte dipendenza delle fonti rinnovabili dalle tecnologie informatiche e elettrotecniche, concentrate in poche grandi imprese e in altrettanti pochi centri di eccellenza, e dalle materie prime necessarie per la produzione delle componenti, concentrate in pochi paesi africani e oggi controllate soprattutto da imprese cinesi.

L’insieme di queste tendenze costituisce la base per una transizione epocale, dalla generazione del carbone alla generazione del sole, dallo stock al flusso, e determina una rivoluzione nelle strutture e nelle dinamiche del sistema energetico, e quindi economico, ovvero un progressivo passaggio da un modello energetico-industriale basato solo sulle fonti fossili, dove il fattore chiave di successo è la proprietà dei giacimenti, a un modello con un crescente posizionamento strategico delle fonti rinnovabili, dove il fattore chiave di successo è l’innovazione per la realizzazione di tecnologie – pale eoliche, pannelli fotovoltaici, smart grid e batterie – sempre più competitive.

Le tecnologie delle energie rinnovabili sono diventate più solide e più efficienti, e producono energia, grazie alla rapida introduzione di innovazioni, dalla produzione allo stoccaggio e distribuzione, anche in condizioni non favorevoli, come possono essere una bassa velocità del vento o una ridotta irradiazione solare. Se dunque sino a pochissimo tempo fa le energie rinnovabili dipendevano prevalentemente da scelte istituzionali, per la riduzione dell’inquinamento o per l’indipendenza energetica, oggi il loro sviluppo dipende anche dal prezzo e dalla propensione all’investimento, ovvero dal mercato. Il costo della generazione elettrica dell’eolico è diminuito di circa un quarto dal 2010, quello del fotovoltaico del 73%, per merito di dinamiche di mercato e dell’ evoluzione tecnologica. Le fonti rinnovabili attirano due terzi degli investimenti mondiali in capacità di generazione, gli investimenti totali nelle energie rinnovabili sono cresciuti da 40 miliardi di dollari nel 2004 ai 333 miliardi nel 2017.

La prospettiva della transizione energetica sembra particolarmente favorevole per quelle aree, come l’Italia, da sempre molto dipendente dalle importazioni di fonti energetiche fossili (e inoltre privata dopo il referendum del 2011 dell’opzione nucleare) ma potenzialmente ricca di capacità industriale e di spinte innovative, aprendo la strada ad una maggiore autonomia energetica.

Le energie rinnovabili sono oggi integrative al mix energetico nazionale, specialmente per la quota di elettrico, e non sostitutive; ovviamente, maggiore sarà la capacità di dotarsi di fonti rinnovabili, minore sarà la dipendenza dalle fonti fossili.

Le rinnovabili elettriche sono oggi la grande opportunità per definire una strategia industriale di medio periodo, in grado di ridurre la dipendenza italiana dalle diverse fluttuazioni internazionali e soprattutto di creare una consistente filiera industriale per la produzione di pannelli solari e di pale eoliche, di inverter e di sistemi di storage, di smart grid, di auto e di colonnine elettriche. Una grande opportunità per l’Italia, ancora molto dipendente dalle fonti fossili, importate da pochi paesi, ma già quinta potenza mondiale per installazione di fotovoltaico, e ricca, nelle università, nei centri di ricerca e nelle imprese, di capacità tecnologiche e vocazione all’innovazione.

Nel 2018 l’Italia ha la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili più elevata tra i principali Paesi europei, seconda solo alla Svezia. Ma se è vero che il nostro paese è tra i primi al mondo per impianti di fotovoltaico, è purtroppo anche vero che questi sono in gran parte realizzati con tecnologie e apparati esteri, con il rischio di mantenere la dipendenza dalle fonti fossili e divenire dipendenti anche dalle tecnologie per le rinnovabili.

Da grandi acquirenti di sistemi e impianti per le rinnovabili dovremmo e potremmo trasformarci in grandi produttori, non solo quindi stimolando la domanda ma anche l’offerta di tecnologie e sistemi.

Per l’Italia, in questa turbolenta era della transizione energetica, si potrebbero aprire nuove opportunità di posizionamento strategico nello scenario internazionale, dovute sia alla dotazione infrastrutturale, l’Italia è tra i primi paesi al mondo per parco fotovoltaico installato, che alla importante produzione di innovazioni, sebbene di nicchia, che al ruolo dominante, a livello globale, di Enel, di Terna, di ENI. Se occorre difendere un ruolo strategico di grande cliente per il gas e il petrolio, allo stesso tempo sembra opportuno aumentare la quota di rinnovabili nel mix energetico nazionale, sia per diminuire la dipendenza energetica, sia per aumentare il potere contrattuale nel mercato delle fossili.

Una strategia energetica con un chiaro e forte piano d’azione per lo sviluppo delle rinnovabili elettriche, mirata a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a rafforzare un settore industriale endogeno, si adatta inoltre alla struttura del sistema socioeconomico italiano, caratterizzato dall’interazione tra grande impresa e piccole medie aziende innovative, e dunque naturalmente propenso allo sviluppo della generazione distribuita e allo sviluppo delle comunità dell’energia.

Una politica energetica e ambientale coerente alla grande transizione rappresenta un’occasione formidabile di sviluppo del paese, coniugando indipendenza energetica, salvaguardia ambientale e sviluppo industriale, in cui gli enti pubblici e le imprese innovative devono e possono svolgere un ruolo trainante ed esemplare, di sintesi tra crescita economica e sovranità energetica. Mentre sembra d’altra parte plausibile, in questo scenario di progressivi e rapidi e turbolenti cambiamenti, il rischio della deriva periferica, o al massimo del destino subalterno, per quei sistemi paese che non riusciranno a cogliere il potenziale del cambiamento, a definire modelli di sviluppo adeguati, e mancheranno di coraggio nelle scelte politiche e nelle innovazioni.

