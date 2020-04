La “guerra parallela” del Governo contro le Regioni di centrodestra

In parallelo, rispetto alla “guerra” del Coronavirus, vi è un’altra “guerra”, inizialmente strisciante e subdola, come quella che il virus ci ha “dichiarato” a febbraio, poi divenuta esplosivamente manifesta. E’ quella che il PD e Conte, tramite le loro propaggini locali (in primis i sindaci), conducono contro le Regioni governate dal centrodestra, segnatamente Lombardia, Basilicata e Calabria.

Il loro intento è duplice: nascondere, con un tentativo di scaricabarile, le pesanti responsabilità delle quali si sono resi protagonisti, specie all’inizio della “guerra”, e inoltre iniziare ad invertire la rotta che li stava portando al crollo dei consensi, sia a livello di sondaggi, che nelle situazioni concrete della riconquista di regioni perse. Il tutto si ammanta poi di un velo d’ipocrisia perché a livello superficiale continuano a sostenere che vi è bisogno di tutti, che si deve perseguire l’unità e la concordia tra le istituzioni.

L’assurdo inoltre è che personaggi come il Sindaco di Milano Sala che, agli inizi di marzo, si “eccitava” comunicando con foto e video che “Milano non si fermava” o come il suo segretario Zingaretti che si faceva fotografare a prendere aperitivi sui navigli, adesso giochino a fare i moralisti e a trasformarsi da accusati in accusatori.

L’altra sera in questo ruolo – in verità giocato più sottilmente – si è cimentato anche il capo della protezione civile Borrelli che, tronfio, prima di comunicare il suo bollettino di guerra, faceva notare con arrogante sicumera di non portare la mascherina; l’episodio seguiva l’ordinanza di Fontana che obbliga tutti in Lombardia a portare il dispositivo e, chiaramente, va letto come risposta polemica a quell’ordinanza.

La stessa strategia è stata perseguita anche in Basilicata, regione che presenta al momento numeri assolutamente più “rassicuranti” rispetto a tante altre situazioni. Hanno iniziato il tiro a bersaglio alcuni sindaci di centrosinistra chiedendo le dimissioni del Governatore Bardi da Commissario dell’emergenza e capo della task force regionale; ha fatto seguito poi il piccolo e minuscolo circuito mediatico lucano con alcune testate locali impegnate lancia in resta contro il Governatore e l’Assessore.

La trasmissione “Non è l’Arena” di domenica scorsa ci dice che adesso si sta procedendo all’assalto della Calabria, una regione –tra l’altro- dove il centrodestra governa da meno di tre mesi.

Non siamo complottisti ma sembrerebbe che gli attori di questa “guerra occulta” si siano passati la parola dalle Alpi agli Appennini con l’alto patronage di Conte e Zingaretti. Val la pena allora, con forza, ribadirle, le pesanti e gravissime responsabilità del governo che a fine gennaio, tramite il Premier e il Ministro della Salute, dichiarava di “esser pronto”.

Sono state sottovalute la situazione e la gravità del contagio finendo per incoraggiare la gente ad uscire tranquillamente e a continuare la vita di sempre, tanto si trattava di poco più di un’influenza.

E’ stata scelta una guida a capo della Protezione Civile Nazionale inadeguata ed inesperta per fronteggiare una pandemia. La situazione è forse peggiorata quando a Borrelli è stato affiancato un tutor, tant’è che si verificava l’episodio grottesco, se non comportasse tanti drammi, di trasferire mascherine non a norma.

Si dichiaravano “pronti” ma la macchina delle forniture di dispositivi , materiali ed attrezzature alle Regioni, è partita tardi e si è rivelata insufficiente. Ricordiamo che la Sanità è delegata alle Regioni per la gestione ordinaria, ma in emergenza nazionale è il Governo nazionale, tramite la Protezione civile, che si occupa di tutto ciò che è necessario a fronteggiare una situazione straordinaria ed eccezionale.

Vi è stata una grave carenza di determinazione nelle decisioni , dimostrata dall’innumerevole serie di DPCM ma anche da fatti eclatanti: si manda l’esercito in provincia di Bergamo per la situazione della Val Seriana e poi si decide di non renderla “Zona Rossa”. Così come, un governo più accorto, rendendosi conto che non erano reperibili dispositivi ed attrezzature, avrebbe dovuto da subito spingere stimolare l’industria a riconvertirsi per coprire queste produzioni, non aspettare fine marzo cercando di affidarsi ad un mercato che, era prevedibile, si è rivelato “drogato”. Per non parlare infine dell’ospedale in Fiera che secondo il governo non si poteva fare e che la Regione ha dimostrato di poter fare in 10 giorni. Averlo fatto 10 – 20 giorni prima avrebbe significato risparmiare tante vite ed alleggerire il carico sugli altri nosocomi abbassando di conseguenza il rischio contagio per il personale sanitario.

Queste ed altre responsabilità devono e dovranno essere rammentate al popolo italiano e le forze di opposizione sovranista a questo governo di incapaci non possono disertare rispetto a questo compito, a questa vera e propria “operazione verità”.

Pubblicità