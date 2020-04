La strage di Primavalle: perché non si può dimenticare

La notte del 16 aprile 1973 a Roma nel popolare quartiere di Primavalle, venne compiuto il più atroce delitto del terrorismo comunista nel dopoguerra. Una banda di vigliacchi assassini, aderenti a Potere Operaio, diede fuoco all’abitazione di Mario Mattei, operaio, segretario della Sezione del MSI. Nell’incendio, arsi vivi, persero la vita due figli di Mario: Stefano di 8 anni e Virgilio di 22.

Furono condannati a 18 anni di reclusione, per incendio doloso e duplice omicidio colposo, oltre che per uso di esplosivo e materiale incendiario – con pena prescritta – tre esponenti Potere Operaio: Achille Lollo, Marino Clavo, Manlio Grillo.

All’epoca, nonostante l’atrocità del fatto, molti, troppi, uomini di sinistra espressero solidarietà agli assassini… “in fin dei conti erano morti i figli di un fascista”, “l’incendio era frutto di una faida interna tra fascisti”. La signora Franca Rame, moglie di Dario Fo, esponente dell’Organizzazione Soccorso Rosso Militante, in una lettera del 28 aprile 1973 scrive all’assassino Achille Lollo: “Ti ho inserito nel Soccorso rosso militante. Riceverai denaro dai compagni, e lettere, così ti sentirai meno solo”.

Gran parte della stampa nazionale si schierò spudoratamente in difesa degli assassini. Achille Lollo nel 2005 ammise di avere realizzato, con altri, un attentato dimostrativo con una bomba artigianale non esplosa e che quindi i Mattei si sarebbero dati fuoco loro stessi. Inutilmente si è tentato di giungere con altri processi alla condanna per strage.

È impossibile dimenticare l’orrore di quella strage e l’infamia della solidarietà dei molti complici morali degli assassini. Come è impossibile dimenticare perché un bambino di 8 anni e un ragazzo di 22 sono morti: la loro colpa era solo di essere figli di un operaio missino.

