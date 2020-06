L’edilizia sociale e popolare come volano per l’economia italiana

Il settore dell’edilizia sociale e popolare in Italia necessita di una profonda riflessione anzitutto dal punto di vista politico e culturale, poi in seconda analisi anche da quello economico.

Ormai da troppi anni il settore è passato dall’essere uno strumento di crescita comunitaria di grande valenza sociale a mero elemento di puro assistenzialismo.

Se un tempo l’assegnazione di un alloggio popolare era per lo più a beneficio di operai, insegnanti e giovani coppie, nell’ottica di un fattivo sostegno al sistema produttivo nazionale e a chi si stava impegnando in un progetto di vita, il tutto inquadrabile in un contesto di economia sociale, oggi le assegnazioni riguardano per la maggiore persone con svariati problemi, stranieri, soggetti spesso ai margini della società e della legalità; il tutto in un’ottica sicuramente troppo assistenzialistica.

Occorre tornare, attraverso politiche di riforma legislativa, ad un sistema di edilizia sociale da utilizzare come volano economico per le persone e più in generale per il sistema Italia.

Per farlo necessita la volontà di inserire nuove modalità di accesso ai bandi per le assegnazioni, quali ad esempio quote per determinate categorie (es. giovani coppie, single separati, coppie di anziani o anziani soli), applicazione di restrizioni sulla documentazione da presentare, verifiche più approfondite e rigorose per la determinazione dei dati fiscali e reddituali anche per le persone straniere; oggi molto spesso i Comuni accettano blande autocertificazioni non puntualmente verificabili.

Valutare con attenzione la possibilità di convenzionare parte del patrimonio immobiliare oggi in capo alle Agenzie, in merito alle quali bisognerebbe arrivare ad una univoca modalità giuridica (oggi la situazione è a macchia di leopardo) con soggetti terzi in relazione allo scopo sociale.

Ad esempio sarebbe utile riservare una quota di alloggi per le persone particolarmente disagiate e assegnarli ad associazioni del terzo settore, oppure in capo ad aziende ed attività che potrebbero essere interessate per assegnarle ai propri dipendenti, a patto che vengano rispettate priorità di carattere sociale e comunitario.

Questione a parte potrebbe essere quella economica.

Considerando alcuni dati, come ad esempio quelli di un’agenzia territoriale della casa di dimensioni medio piccole – quella che mi trovo a gestire nel Piemonte Nord – che consta di circa 13.000 alloggi gestiti (dei quali alcune centinaia vuoti per mancanza di risorse per renderli idonei all’assegnazione) che necessitano di manutenzioni ordinarie e straordinarie, considerando che per ogni euro investito in edilizia genera una ricaduta complessiva sull’economia con un effetto moltiplicatore di circa tre volte, comprendiamo bene come un massiccio investimento da parte dello Stato potrebbe generare un volano fondamentale per la crescita e alla rinascita dell’Italia, senza peraltro consumare altro suolo.

In buona sostanza, serve oggi alla nazione una nuova stagione per l’edilizia popolare, fatta di riforme identitarie e di investimenti, capaci di trasformare questa realtà, un tempo efficacissima in termini sociali, in un nuovo strumento, più moderno ed al passo coi tempi, recuperando così una situazione ormai improntata al solo assistenzialismo che porta spesso con sé sacche importanti di degrado e tensione sociale.

