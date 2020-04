Lettera aperta di un commercialista al Presidente Conte – di Goffredo Copparoni

Caro Presidente Conte,

non basta l’immagine per fare un leader. Già un altro ha provato in passato ad assegnare il kit del bravo amministratore. Ed il decalogo prevedeva barba fatta da poche ore, mai assunzione di aglio, un po’ di avverbi di modo spruzzati qua e là, giacca e cravatta o tailleur, e sorriso smagliante con dentatura curata. Sembri il frutto obsoleto di quella cultura, caro Presidente.

Ti manca proprio la leadership, il fisico, ma più della forma ti manca la sostanza. Un leader ha prima di tutto il dono della sintesi, e ricorre alla “supercazzola” solo quando non ha proprio nulla da dire. Ed ancora il Capo deve avere prima di tutto un’idea d’insieme. Deve lasciare il suo corpo e sollevarsi, per osservare il problema dall’alto. Lo deve inquadrare, il problema , rigirarlo, smontarlo e poi lo deve rimontare. Ci deve convivere, parlare, litigare, lo deve vivere, assorbire per osmosi, per poi affrontarlo ed arginarlo ancora prima di sconfiggerlo.

E mi dispiace, caro Presidente, ma non c’è kit o Bignami che tenga, la sostanza o ce lo hai, o sei fritto. Devi avere una cultura interventista che, se non hai, se mai ti ha affascinato chi in passato ha sorvolato Fiume o bloccato in gioventù con un sit-in un presidente degli Stati Uniti, beh… sei già fregato.

Eri stato posizionato lì per fare da cassa armonica tra il gatto e la volpe, poi ti sei riciclato andata via la volpe e arrivato il vecchio PD. E oggi ti ritrovi a prendere decisioni immediate che non ti appartengono come cultura, ti ritrovi in una vita di solitudine, come tutti i capi, alla quale non sei abituato, Te che hai passato la vita con incarichi professionali d’ordinanza, piovuti dal cielo, senza mai aver assaporato il sapore della strada, della gavetta, non solo come mezzo del domani, ma anche come il bello dell’oggi.

Vedi caro Presidente, un povero Ragioniere di provincia come me, ha il dono, grazie alla gavetta ed alla partecipazione, di poter inquadrare il problema (te) , e poterlo enucleare, eviscerare… Già questo, anche ad una mezza calzetta come me, mi potrebbe consentire un’analisi e poi eventualmente anche arrivare alla risoluzione.

E veniamo al dunque, anche con qualche tecnicismo. Sei mancato, Presidente, nel primo dovere di un Capo; tranquillizzare i tuoi. Io vado per mare, e quando il fortunale arriva, il primo dovere di uno skipper è dare tranquillità all’equipaggio, con autorevolezza, pacatezza e decisioni immediate. Immediate caro Conte. Sì, immediate, con l’intento di far capire che in porto si arriverà. Anche quando te la fai sotto. E prometter decreti per giorni… beh, non dà proprio questa impressione: come arriveremo in porto con uno che promette cose ancora non avvenute?

Ed ancora presidente: quale è la tua idea di insieme? 25 miliardi dati (anche per salvare Alitalia…) per una cassa integrazione che darà al massimo 1000 euro procapite mese? Lo hai mai detto a nessuno che questo sarà l’entrata massima di ogni dipendente in cassa? E, come e cosa hai programmato per un problema che potrebbe protrarsi per uno,due,tre cinque mesi? Quale è il programma a brevissimo, breve e medio termine che hai in mente?

Tutta la nostra economia come hai pensato di farla ripartire? Io vedo quello che hai fatto fino ad ora: un po’ di elemosina, un po’ di millantato credito (quella puzzonata dei 4 miliardi ai comuni, non si fa neanche con le spalle al muro), e… la proroga degli accertamenti per ulteriori 2 anni, con gli anni di imposta 2015 e 2016 che si prescriveranno due anni dopo, invece dei canonici 5, solo perché gli uffici delle entrate ad oggi non hanno potuto lavorare forse 15 giorni. E come devono leggere i cittadini la mancata sospensione delle rate di Equitalia per chi si è autodenunciato, assumendosi sanzioni ed interessi, anche se non in possesso delle risorse per pagare, a differenza delle sanzioni, sempre di Equitalia, che hai sospeso per le rottamazioni di morosi seriali a cui hai fatto sconto di sanzioni ed interessi?

Ma soprattutto… quale idea hai di ripartenza? Come darai ad un popolo e ad una economia uno shock positivo? Con la lotteria dello scontrino, con la riduzione del contante, con la delazione tra partite IVA, con l’accertamento fiscale a rastrello come metodo per far cassa, come la certezza che un acquisto sarà ancora visto come un potenziale accertamento, sia esso per un’ automobile dove hai preso appena immatricolata già il 22% di IVA oltre a tutti i balzelli da immatricolazione, o meglio per un immobile? Con queste basi vuoi farci ripartire?

Il leader, si caro Conte, il Capo, con un occhio guarda al presente, ma con l’ altro deve guardare al domani, lanciandolo subito, questo domani, magari facendo già capire che la musica cambierà, ed un acquirente o un consumatore, sarà guardato come un benefattore, e non come un gangster. Ci sarà bisogno di valigette di contanti dal notaio, per acquistare onestamente quanto nelle proprie possibilità, mazzette di soldi arrotolati in tasca, se guadagnati onestamente, per comprare rubinetti e rafia per un idraulico, e una sanatoria, magari al 10%, per chi fa emergere dalle cassette di sicurezza la quantità di miliardi dormienti fino ad oggi. Così per fare cassa subito diretta (con la sanatoria) ed indiretta con il consumo… ma è tanto difficile? Dacci qualche speranza Presidente… o fatti da parte. Ti farebbe onore.

