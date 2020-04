Lo sport al tempo del Coronavirus: l’impegno dell’ASI – di Fabio Argentini

“Mi confronto quotidianamente con la nostra gente, che ha contribuito a dare vita a un grande tessuto sportivo e a una grande famiglia, quella di ASI. E con chi pratica sport. Con chi era abituato, fino a poco tempo fa, ad alzare la serranda della propria palestra ogni giorno e alla stessa ora o con chi in quella palestra ci lavorava; con chi stava per arrivare all’appuntamento con il proprio evento organizzato e sognato tutto l’anno. Diverse realtà, in un comparto che sta vivendo un momento di profonda crisi”. Queste le parole del Sen. Claudio Barbaro, Presidente di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, un ente di promozione sportiva che conta oltre un milione di tesserati, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

“È apparso da subito evidente, in questo periodo emergenziale – dice ancora Barbaro – come ci fosse un deficit di rappresentanza, nei confronti del Governo, da parte del mondo dello sport.

Non certo di discipline come il Calcio – che, semmai, sui tavoli più importanti della politica e dei media, ha vissuto momenti di grande confusione e decisioni sovrapposte e contraddittorie rimbalzate però in ogni dove – ma quanto di tutto un mondo meno alla ribalta come quello delle centomila strutture sportive sparse sul territorio nazionale, di chi lo sport lo promuove ogni giorno, di quel mondo che è stato sempre al suo posto, fedele al suo dovere, quello di stare vicino ai cittadini: promuovendo sani stili di vita, facendo crescere i nostri figli con quelle regole legate al sacrificio, al rispetto per il prossimo, alla capacità di saper vincere e di saper incassare le sconfitte, specchio della vita. Presidio per la salute e traino per il Sistema Paese. Supplendo anche a tante carenze pubbliche”.

ASI, allo scopo di proteggere un comparto così importante, ha da subito avanzato una richiesta d’incontro ufficiale al Ministro Spadafora chiedendo di dare vita a un tavolo in cui fossero convocate tutte le componenti del mondo dello sport. Richiesta inascoltata che ha indotto l’Ente a far sentire forte la sua voce sui Media. Tra le varie iniziative intraprese per stimolare il Governo a comprendere pienamente le istanze provenienti dal mondo dello sport, ASI ha rafforzato la campagna d’informazione prenotando pagine sui principali quotidiani: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport,…

ASI ha altresì presentato, per tramite del suo Presidente Claudio Barbaro, nella veste di Senatore, una serie di emendamenti al Decreto “Cura Italia” – considerato inadeguato e con misure insufficienti – che sono in attesa di essere discussi in Parlamento e vanno nella direzione dell’annullamento dei canoni di locazione previsti per gli impianti sportivi ad uso pubblico, dello slittamento degli adempimenti tributari e del pagamento delle cartelle emesse dagli Agenti di Riscossione, dell’aumento a 300 milioni dello stanziamento previsto per i collaboratori sportivi, un esercito di un milione di persone. All’attenzione del Governo, in due Ordini del giorno, c’è anche lo stanziamento di risorse da destinare alla società “Sport e Salute S.p.A.” per la copertura dei costi assicurativi obbligatori per le società afferenti a Federazioni, Enti di Promozione e Discipline Sportive e a fornire supporto alle società e associazioni del comparto equestre, attraverso la previsione di un bonus per il mese di marzo finalizzato al mantenimento dei cavalli atleti.

Peraltro l’impegno di ASI sulle conseguenze di questo periodo emergenziale è valso la citazione del gruppo in Gazzetta Ufficiale, nel testo del Decreto “Cura Italia”, per un lavoro di ricerca congiunto con Fitness Network Italia.

“La fase storica in cui versa il Paese è quella che tutti noi conosciamo. Come tante altre categorie produttive, anche lo sport non è escluso dalle difficoltà di carattere economico”, ha spiegato ancora Barbaro. “È questo un comparto che deve essere salvaguardato perché interessa la qualità della vita della popolazione: al contrario il Governo e anche le Istituzioni sportive tradizionali continuano a pensare allo sport solo nella sua componente competitiva. Sembra, invece, non interessare a nessuno la sorte di quei centomila impianti sportivi di qualsiasi dimensione e disciplina, molti dei quali rischiano seriamente di non poter riprendere l’attività, in cui lavorano un milione di operatori e fanno attività fisica venti milioni di italiani. Ci sono migliaia di famiglie che corrono di non avere un futuro e imprenditori che temono di non poter più rimettere in piedi le proprie attività. Per questo ASI ha proposto otto emendamenti, tre sono stati inseriti nel pacchetto della Lega. Il Ministro Spadafora continua a parlare di sport di vertice, il Decreto “Cura Italia” propone soluzioni parziali e confuse. È ora di alzare la voce: non è possibile continuare attraverso le formule di rito, i balletti di circostanza, il fioretto. È il momento di utilizzare la clava”.

Contemporaneamente all’opera di stimolo e proposta nei confronti delle Istituzioni, ASI ha dato vita a una serie di iniziative virtuose con lo scopo di continuare a promuovere lo sport e fare rete, pensando alle difficoltà delle persone costrette a rimanere chiuse nelle proprie abitazioni. Da subito, grazie ad un accordo con UnipolSai, ASI ha ottenuto l’estensione delle coperture assicurative anche all’attività in casa, purché svolte in base ad un programma coordinato da una delle sue associazioni.

E, perché un sorriso continuasse ad alimentare la speranza, ha proposto ai propri associati di testimoniare, con foto e video, l’attività fisica nelle case. Ginnastica, stretching, una “partita” di calcio anche se le porte sono poltrone o di tennis anche se la rete è solo un filo e le racchette, quelle da spiaggia o anche solo un paio di padelle. Tutto è valido per fare sport, rimanere insieme anche se lontani, alimentare quel sorriso. Tantissime le immagini e grande la partecipazione che ha spinto l’Ente ad alzare il tiro e proporre una sfida virtuale, di quelle che ormai vanno tanto di moda.

Nasce così la Challenge di ASI. In tantissimi stanno partecipando a questa sfida sportiva e ancora più significativa grazie alla possibilità di effettuare una donazione a favore dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, vero motivo per cui l’Ente ha deciso di lanciare l’iniziativa. La formula è semplice, quanto importante è la motivazione: quindici secondi di flessioni, cantando una canzone che ha fatto la storia del nostro Paese e la possibilità di nominare tre amici per una iniziativa che sta diventando sempre più virale e sta coinvolgendo anche tanti personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. La nota che accompagna l’iniziativa spiega tutto: “Ogni aiuto, anche il più piccolo e all’apparenza insignificante, può fare la differenza per chi ora sta davvero lottando per la vita”.

Altro progetto operativo è quello delle lezioni a distanza. Il sito di ASI, ogni lunedì mattina, pubblica un calendario di corsi online: varie le discipline per tutte le età, dai giovanissimi alla Terza età e anche le piattaforme: Facebook, You Tube, Instagram. Una vasta gamma di dirette streaming e contenuti multimediali da cui poter attingere per soddisfare la voglia di sport e benessere anche da casa. Una risposta forte anche nei confronti di tutti gli operatori dello sport che sono impossibilitati a lavorare per via delle ordinanze.

L’ultima delle iniziative, in ordine di tempo, è uno sportello di consulenza virtuale. Come muoversi per non inciampare tra le pieghe dei vari provvedimenti che stanno scandendo il nostro presente e incideranno anche nel nostro prossimo futuro? È questa, oggi, una delle priorità alla luce di una emergenza sanitaria diventata anche una emergenza sociale, economica e fiscale.

ASI ha allestito uno sportello per orientarsi e non rimanere indietro: sono tanti i nostri associati che pongono interrogativi ed esprimono dubbi sulle norme contenute anche nel Decreto “Cura Italia”. Un team di esperti altamente qualificato, quello di “ASI Sport e Fisco”, sta rispondendo a tutte le domande inoltrate alla mail helpcoronavirus@asinazionale.it Le questioni più importanti sono, peraltro, sviluppate sfruttando la metodologia più semplice e fruibile, quella delle Faq – presenti sul sito di Asinazionale in home page – con tematiche in continuo aggiornamento, dettato dall’evoluzione delle normative e stimolate anche dal contributo di idee e di questioni poste all’attenzione degli esperti.

L’ASI anche in questo momento difficile è a fianco di chi vuole praticare lo sport.

