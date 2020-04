Mancano 3 giorni al Consiglio europeo: Conte nel panico, ma non sarà Berlusconi a salvarlo

Mancano tre giorni al decisivo Consiglio europeo del 23 luglio e Giuseppe Conte, ogni ora che passa, sprofonda sempre più nel panico.

Le posizioni tra Partito Democratico e 5 Stelle rimangono completamente divergenti sulla questione cruciale dell’utilizzo del MES (fondo salva-Stati), mentre Commissione europea e Germania non sembrano affatto disponibili a fare qualche concessione vera sul sostegno per l’economia italiana dopo il Coronavirus. Non solo: anche all’interno dei Grillini emergono sempre più crepe rispetto al sostegno al Governo, soprattutto dopo che molti sondaggi li hanno retrocessi al quarto posto della classifica elettorale, scavalcati da Fratelli d’Italia.

Quindi, se il Consiglio europeo del 23 si rivelasse, come probabile, un fiasco, Conte rischierebbe di veder vacillare pericolosamente la sua maggioranza di governo.

E quindi si agita: minaccia ai tedeschi il veto sul piano europeo per il Coronavirus, promette tutto a tutti in vista della Fase 2, fa confuse aperture a Berlusconi, che era sembrato più morbido nei sui confronti. Ma anche su questo versante, come ha dichiarato oggi Giorgia Meloni, il Giuseppi nazionale non ha molte speranze. In realtà le timide aperture di Berlusconi ai piani di Bruxelles sono più segnali rivolti ai partner europei (per questioni non politiche…) che non vere aperture sullo scenario politico nostrano.

L’unico reale alleato di Conte in questa fase è la reale mancanza di alternative alla sua maggioranza di governo. Tramontata per ora l’ipotesi Draghi, non disponibile a sporcarsi le mani in un quadro politico così complicato, improbabile quella di Colao, il manager targato Bilderberg imposto da Mattarella, non si vede chi potrebbe incarnare una diversa soluzione di governo.

Ma, considerato che in Italia non esiste la “sfiducia costruttiva”, cioè l’obbligo di indicare un’alternativa nel momento in cui si fa cadere un governo, e considerato l’isterismo politico che anima i Grillini, nessuno può escludere che il terremoto politico possa rendere ancora più complicato l’arrivo della Fase 2 dell’emergenza.

