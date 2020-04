Mentre il Governo fa proclami, i Comuni rischiano il default.

Il Governo nazionale, guidato da Giuseppe Conte, e sostenuto dal Pd, M5S, Leu e Italia Viva, in questa crisi legata al Covid-19 si sta rendendo protagonista di tanti annunci su aiuti da assegnare ma in realtà fa pochissimi fatti concreti.

A pagarne maggiormente le spese sono gli Enti Locali ed in modo particolari i 7904 Comuni Italiani che soffriranno, più degli altri organismi pubblici, nella fase della ripresa.

Il premier Conte, oltre a fare promesse con grande enfasi nelle sue dirette televisive a reti unificate, non ha ancora dato nessun segnale concreto per i Comuni che rappresentano gli “Enti front office” dei cittadini italiani. Infatti i Comuni già in condizioni di normalità sono le entità politiche e amministrative, e anche il luogo fisico, dove i cittadini si recano immediatamente per chiedere informazioni: è innanzitutto sui Sindaci e sugli amministratori locali poi che si riversano tutte le problematiche di una Comunità.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha paralizzato il sistema Italia e quindi anche le attività dei Comuni; di conseguenza è già in atto, e sarà ancora più concreta da qui a qualche settimana, una drastica riduzione delle entrate e del pagamento dei tributi. Insomma se da un lato i comuni stanno avendo un risparmio rispetto a quei servizi che non si stanno erogando (per esempio i costi di gestione delle mense scolastiche), dall’altro lato c’è da sottolineare il “grande buco” a svantaggio dei Comuni che si sta creando per tutta una serie di mancati introiti che in tanti casi, senza aiuti concreti da parte dello Stato, potranno portare i Municipi a dichiarare il dissesto.

Cosa ha fatto , fino ad ora, il Governo per i Comuni?

Pochissimo. Infatti, fino ad ora, le misure concrete a favore dei Municipi, piccoli e grandi, sono davvero poche. Anzi si contano su tre dita di una mano.

In concreto: ha distribuito ai Comuni, dando anche una grossa responsabilità alle strutture dei servizi sociali, i 400 milioni di euro per i buoni di spesa alimentare, che come giustamente ebbe modo di dichiarare il Presidente dell’Anci, nonché Sindaco di Bari, dureranno solamente per “tre, quattro settimane”. Contestualmente il Governo ha anticipato a fine Marzo i 4,3 miliardi destinati ai Comuni, che sarebbero stati trasferiti, come di consueto, nel mese di maggio per far fronte a tutta una serie di attività come il pagamento degli stipendi. Insomma sono soldi già dovuti ai Comuni.

Poi altra misura adottata dal Governo per gli Enti Locali è il fondo di 75 milioni di euro per la sanificazione destinato ai Comuni, Province e Città Metropolitane. Il riparto è stato fatto seguendo solo due criteri: il numero di abitanti e il numero dei contagiati, ma non l’ estensione del territorio. Come se una città che è riuscita ad avere pochi contagiati, non avesse diritto ai fondi per la sanificazione.

Un’altra, e al momento ultima, misura in favore dei Comuni è il risparmio della quota capitale dei Mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti. Forse l’ unica misura concreta.

Troppo poco per i Comuni che non sapranno come far fronte al calo delle entrate e all’aumento dei bisogni sociali dei cittadini.

Non a caso l’Anci chiede l’approvazione urgente di alcune misure importanti e tra queste: il passaggio dal 95% al 66% oppure al 60% della linea massima del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Questa operazione consentirebbe ai comuni di avere una grande possibilità di manovra sulla spesa corrente e non solo.

Ma l’Associazione dei Comuni chiede anche un’altra misura: il finanziamento di un fondo di 5 miliardi di euro per i Municipi italiani.

Riuscirà il Governo nazionale più a sinistra degli ultimi anni a comprendere che i Comuni italiani rischiano la paralisi e/o il default?

