Coronavirus: gli addetti ai lavori sapevano, gli Italiani no – di Livia Iervolino

Ogni giorno, da quando qualcuno che ci governa ha deciso, dopo averci tranquillizzato che l’emergenza Coronavirus fosse solo un’influenza un po’ più aggressiva, di chiuderci in casa rendendoci responsabili del prosieguo e del futuro della nostra vita singola e collettiva, leggiamo di documenti che all’improvviso emergono. Documenti che hanno un fondo di verità e non sono, come spesso si vuol far credere, fake news.

Sono documenti che scottano perché provano che il Governo sapeva che l’Italia sarebbe stata colpita da un virus che avrebbe provocato una polmonite da eziologia sconosciuta. Sono documenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in cui leggiamo la delibera del 31 gennaio a firma del Presidente del Consiglio in cui dichiara l’emergenza sanitaria fino al 31 luglio senza che gli italiani ne fossero a conoscenza.

Emergono altri documenti che, se veri, sono inquietanti. Il 5 gennaio il Ministero della Salute inviò un testo a tutti gli enti interessati dall’Istituto Superiore di Sanità all’ospedale Spallanzani di Roma, al Sacco di Milano e a tutte le strutture coinvolte in cui si annunciava di un virus che avrebbe attaccato i polmoni. Sempre da questi documenti sembrerebbe che siano state fatte delle simulazioni sul rischio del contagio al Policlinico di Milano e subito si intuì che le terapie intensive sarebbero andate in sofferenza e addirittura parrebbe che con una nota del 2 marzo l’Iss consigliava una zona rossa in Val Seriana, in realtà mai istituita.

Bene, anzi malissimo. Le domande che legittimamente il cittadino si pone sono tantissime e meritano tutte una risposta, ma di fronte a un terribile numero 9134, ultimo dato fornitoci dal Dipartimento della Protezione Civile, tutti noi siamo attoniti ed in silenzio. Quello non è un numero, ma 9134 sono le persone decedute fino ad oggi, per o con questo maledetto Covid 19.

E, allora, chi e cosa risponderanno a quelle famiglie che hanno perso i propri cari a cui è stato impedito anche l’ultimo saluto? Cosa e chi risponderà a quelle famiglie di eroici sanitari che senza adeguate protezioni hanno continuato a svolgere il proprio dovere fino alla morte? Cosa e chi risponderà di tutte quelle bare che da giorni siamo abituati a contare? Il Governo ha chiesto unità e di rinviare in altri momenti l’analisi sul come e sul perché ciò possa essere accaduto, ma di fronte a questo massacro che sembra non avere fine, gli Italiani pretendono risposte, pretendono di conoscere la verità e pretendono che venga fatta una class action per tutte quelle povere famiglie che non hanno più lacrime. Gli italiani pretendono che chi ha responsabilità ne risponda in prima persona e rivendicano il diritto di dire basta di fronte a questo bagno di sangue che è pari alla strage degli innocenti.

Di fronte a ciò c’è ancora chi attraverso il MES gioca a svendere ancor di più la nostra Patria annientando il Popolo che sarà venduto agli strozzini (le banche in primis, magari di altri Stati). Un comportamento in linea con il più semplice e tradizionale modello capitalista. Creare una crisi economica, studiata a tavolino, creare panico, ansia, scompiglio, tensione e prendere in mano, in maniera totalitaria, il controllo della popolazione. E, come ultimo step, arricchirsi. Proprio così, perché alla fine di questa pandemia, qualcuno si arricchirà. Basti pensare solo a quando uscirà il vaccino. E mentre questo triste gioco di potere si metterà in pratica, il popolo italiano affonderà inesorabilmente.

Chi sono gli untori? Nessuno, di certo non possono esserlo i runner, o chi porta a spasso i cani come vogliono farci stupidamente credere. Chi sono i responsabili? Tutti quelli sul ponte di comando a Palazzo Chigi. Nessuno crede che tutto quello cui stiamo assistendo sia accaduto per caso. Per colpa del fato.

Un ripasso di geopolitica non farebbe mai male a nessuno. Degli esempi? La Cina “casualmente” ha occupato una parte dell’Africa? “Casualmente” da 20 anni la Cina trasferisce miliardi e miliardi di euro dall’Europa senza rimetterli in circolazione? “Casualmente” in Europa non è morto un solo cinese (che non vengano presi due casi in esame come controprova) con o per il Covid-19? “Casualmente” in Italia il virus colpisce le regioni che detengono il 60% del PIL del nostro paese? Troppe sono le fatalità. Ed ogni volta che qualcuno prova ad esporle queste teorie – che poi sono semplici dati di fatto per chi abbia un minimo di cultura e voglia di informarsi – viene subito accusato di essere un complottista e smentito prontamente dai media mainstream.

Per questo non resteremo a guardare, da spettatori, l’impoverimento e la distruzione del nostro paese. Serve un grande passo, sempre che lo si voglia fare, da parte dei governanti italiani per far ripartire l’economia. Si sospendano i mutui, le utenze, gli affitti. Si diano soldi agli italiani come stanno facendo altri paesi. Non 600 euro una tantum! Di questa elemosina gli Italiani non ne hanno bisogno!

Gli Italiani hanno bisogno di ritornare alla normalità, di vedere garantiti gli stessi diritti e certezza del lavoro. L’assalto ai supermercati e l’impossibilità di pagare una spesa è la dimostrazione evidente di un Governo che ha fallito e che se avesse un po’ di dignità chiederebbe scusa e girerebbe i tacchi standosene a casa, evitando ulteriori danni. L’unica bandiera che deve tornare a sventolare è il tricolore italiano. Il vero scudetto, ancor di più di quello che si vince in un campionato sportivo, è che la gente possa tornare a condurre una vita dignitosa. È finito il tempo dell’inganno e delle false promesse.