Niente coronabond: Ursula von der Leyen si allinea con la Germania e contro l’Italia

La parola coronabond “è uno slogan”, “ci sono limiti legali molto chiari, non è questo il piano” della Commissione: “non stiamo lavorando a questo”. Con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha dato una picconata, probabilmente definitiva, a questa ipotesi lanciata da Giuseppe Conte che aveva raccolto il consenso della Francia e di altri 14 paesi membri. Ma soprattutto la Commissione ha smontato l’ennesima narrazione europeista secondo la quale l’opposizione alla creazione di un debito europeo per fronteggiare l’emergenza, veniva solo da alcuni governi nazionali mentre Bruxelles sarebbe stata favorevole.

“Dietro ai coronabond c’è la questione più grande delle garanzie. E in questo le riserve della Germania e di altri paesi sono giustificate”, ha concluso la von der Leyen confermando per altro di essere una creatura politica della Merkel messa a fare il capo della Commissione europea solo per proteggere gli interessi tedeschi.

Il Ministro Gualtieri di fronte ad una stroncatura così radicale non ha potuto dire altro che “le parole della presedente sono sbagliate.” Ma da oggi comincia il panico negli ambienti europeisti: se, nonostante l’appoggio di Macron, la Germania rimane contraria all’unico intervento efficace per salvare l’economia dei paesi più colpiti, cosa altro ci si potrà inventare per rimanere nella cornice giuridica ed economica dell’Euro?

Pubblicità