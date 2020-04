Nord e Sud: figli di una stessa Terra

Ciò che non uccide, fortifica. Basterebbe questa semplice frase per capire che neppure il coronavirus, nonostante le diatribe politiche fomentate da certa stampa, è stato capace di ammazzare del tutto l’identità italiana. Certo è, che a guardare gli attacchi reiterati di una pseudo stampa, imprenditoria, politica, il dubbio ha tutte le sue motivazioni.

La domanda resta: ma davvero gli italiani sono così? O, al contrario, hanno dimostrato di essere migliori di chi li rappresenta? Abbiamo in questi giorni assistito a deliri di giornalisti che nel voler ben rimarcare la linea tra Nord e Sud, erano increduli per le poche morti avvenute nel Sud Italia. Abbiamo assistito a trasmissioni che artatamente hanno messo tesi di scienziati contro chi in silenzio a Napoli lavorava portando, per fortuna, risultati concreti.

Sì, abbiamo visto questo, ma anche uomini e donne del Sud curare malati di Covid-19 in Sicilia, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Emilia. L’intera Nazione ha sofferto con loro ed ha gioito per la salvezza di ogni singola vita. E questo perché, al di là di certa stampa che ha voluto fomentare il duello Nord contro Sud, di certe idiozie dette da persone che definire giornalisti equivale a comparare un mitilo ad Albert Einstein (e qui possiamo metterci anche molti di questi personaggi che nel Sud ci sono nati), la gente è italiana; ma non per spirito di bandiera, no, questo no, ma per identità ed amore.

L’Italia resta la nazione più bella del mondo, la Nazione che ha mandato, nella prima guerra mondiale, i ragazzi di diciotto, diciannove anni provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria, Sardegna, Puglia, Basilicata a difendere i confini nazionali che neppure conoscevano così come hanno fatto ora andando a combattere un nemico invisibile, ma letale. Provengono da una terra che, al contrario di ciò che dicono degli amorali pennivendoli o pseudopolitici, vanta una concentrazione di intelligenza creativa straordinaria. E questa intelligenza va condivisa, non usata per dividere.

Possiamo solo essere orgogliosi del fatto che a Brescia il lavoro del Pascale e del Cotugno abbia funzionato, vuol dire che non sono i soldi il parametro del vivere da italiani, ma l’amore che abbiamo l’uno verso gli altri. Certo, il tessuto sociale della Nazione ha delle realtà diverse, al di sotto di Roma si vive maggiormente di turismo, dei prodotti della straordinaria terra meridionale, al Nord di fabbriche, ma non per questo è migliore.

E sfatiamo anche la leggenda metropolitana che al Sud si lavora meno del Nord; basterebbe sapere che quando alle cinque della sera (per citare Hemingway) nell’operoso Nord si smette di lavorare dall’altra parte della nazione si continua; tanta gente che ha il senso della legalità e del lavoro è capace di non fermarsi mai.

Il pregiudizio è nemico della verità e se noi avessimo il coraggio di guardarla in faccia, questa verità, tutto sarebbe più chiaro. La legalità è la stessa in tutta la Nazione, così come l’illegalità e, chiunque varchi i confini del diritto e della Legge è un nemico del popolo italiano, in qualsiasi latitudine esso viva. Abbiamo messo in discussione l’Europa quando bisognerebbe ripensare l’Italia; molti hanno parametrato la Nazione in base agli stereotipi che hanno una lunga storia e delle importanti motivazioni.

Ma, al di là di tutto ciò, al di là degli slogan, di coloro che cavalcano la tigre dell’interesse e della disonestà morale, degli egoismi personali, di chi ci usa il bene pubblico per il proprio tornaconto, non è, forse arrivata l’ora di iniziare a ragionare come identità di popolo? La nostra radice cristiana ci dovrebbe suggerire esattamente questo, perché la parola Democrazia nasce proprio dalla volontà di tutelare l’intero popolo e non i pochi oligarchi.

Forse, se ci pensiamo davvero, se saremo capaci di ridiscutere le nostre certezze che dividono in nome di un dubbio che unisce, potremo finalmente essere una Nazione. Il richiamo all’Unità nazionale in un certo qual modo dovrebbe far riflettere che seppur dovessimo, per uno strano caso, capovolgere lo stivale, a cadere non sarebbe gente del Sud o del Nord, ma sempre e solo Italiani.

