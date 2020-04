Oggi al Consiglio europeo un Conte disperato di fronte al muro dei Paesi del Nord

Comincia oggi alle ore 15 il Consiglio europeo che, dopo due riunione infruttuose dell’Eurogruppo, dovrà cercare ancora un’intesa per fronteggiare la crisi economica generata dal Covid-19.

A questa riunione arriverà un Giuseppe Conte disperato, dopo il voto del Parlamento europeo e una discussione al Parlamento italiano (dove è vietato votare…) in cui la sua maggioranza si è spaccata sul MES.

Quest’uomo disperato è destinato ad andare a sbattere contro il muro dei paesi del Nord, riuniti attorno alla Germania. E perché questi signori dovrebbero cambiare idea? La crisi da coronavirus sta mettendo alle corde pure loro che, già poco inclini alla solidarietà nei nostri confronti, hanno ben poco margine per essere generosi.

Il problema che tutti gli europeisti-globalisti non vogliono vedere non è che la Germania sia particolarmente egoista (più di quello a cui è storicamente abituata) ma che ad essere sbagliato è il sistema economico su cui si fonda l’Unione Europea e in particolare l’Euro. Questo sistema economico, in tutti i trattati europei, esclude la solidarietà tra stati membri. L’Unione europea è sempre rimasta solo un “mercato comune” con un po’ di sovrastruttura retorica e troppi organi burocratici molto costosi.

L’errore politico e negoziale di tutti i governanti italiani – non solo quelli di oggi – è non voler vedere questa realtà, scambiando la retorica europeista per la realtà.

I Tedeschi, gli Olandesi, i Finlandesi, gli Svedesi, gli Austriaci hanno firmato trattati in cui viene escluso con chiarezza che la Banca Centrale Europea e la Commissione possano fare interventi di riequilibrio e di gestione solidarista delle crisi economiche: ad ognuno va dato in proporzione di quanto versa e se uno Stato è in difficoltà questa non è una debolezza da aiutare, ma una colpa da punire.

Per cui le uniche risposte serie alla crisi dovuta al lockdown devono essere cercate fuori e contro i trattati esistenti, quindi in una condizione di eccezionalità che non può non mettere in discussione dalla fondamenta i trattati stessi.

In altri termini non si può affrontare questo negoziato senza mettere sul piatto che “l’Italia è pronta a fare da sola”, cosa che è qualche volta scappata da dire persino a Giuseppe Conte. Fare da soli non significa uscire domani dall’Euro, significa fare emissioni di titoli nazionali garantiti dal Qe della Banca Centrale Europea e/o dalla Federal Reserve americana (su cui Donald Trump si è già ufficialmente impegnato) , fare la segregazione dei capitali italiani (art.65 del TFUE) e incentivare al massimo l’acquisto dei nostri titoli di Stato da parte dei risparmiatori italiani.

Al contrario non bisogna prendere prestiti dall’Europa, siano essi derivati dal MES o da Recovery Found, stante il fatto che anche oggi da Berlino è arrivato un secco no ad ogni forma di mutualizzazione del debito. Per un paese indebitato come il nostro prendere altri prestiti, a prescindere dalle condizionalità, significa avviarsi con certezza verso le “amorevoli cure” della Troika.

Su queste basi e non su altre, Conte può tentare di non uscire con le ossa rotte dal Consiglio europeo. Sarà in grado? Ogni scetticismo è lecito, l’importante è sapere che delle vie di uscita ci sono e non bisogna rassegnarsi all’euro-sudditanza.

Pubblicità