Pausa ai lavori all’Eurogruppo: l’Europa ancora divisa, ma la von der Leyen annuncia aiuti per l’Africa

L’Olanda alla riunione dell’Eurogruppo ribadisce il no agli eurobond e il sì al Mes con condizioni. Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, anche lui favorevole al Mes, propone di “approvare anche il meccanismo Sure e di dire sì al fondo della Bei”. Poi, invita a definire “un grande piano per la ripresa”. A favore dei bond sono Francia, Spagna e Italia. La presidente della Commissione, l’ineffabile Ursula von der Leyen non trova niente da fare che annunciare che l’Ue darà 15 miliardi di euro per aiutare contro il coronavirus Paesi come l’Africa.

Il lavori sono ripresi alle ore 21.

