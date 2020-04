Pizzarotti si arrende: ritirata la delibera che imponeva l’antifascismo per avere i buoni spesa

Il coro di proteste che si è levato dal centrodestra, a cominciare da Giorgia Meloni, ha costretto il Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, a ritirare la delibera che imponeva l’antifascismo come condizione per ottenere i buoni spesa finanziati dal Governo.

Con un post su Facebook il Sindaco ha detto che l’inserimento delle condizionalità antifasciste è stato un errore di chi ha compilato il modulo e quindi, bontà sua, anche chi non si dichiara antifascista potrà essere aiutato a sopravvivere.

Non sappiamo se è una vittoria della destra o una resa della demenza, ma comunque, almeno in questa fase di emergenza, riemerge un poco di buonsenso. Persino tra gli ex-grillini neo-democratici come Pizzarotti…

Pubblicità