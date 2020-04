Professionisti aderenti agli Ordini: al Senato l’emendamento “sblocca casse” presentato da FDI

Il governo Conte si era dimenticato nel decreto “Cura Italia” di prevedere forme di sostegno per i professionisti iscritti agli ordini professionali e come tali iscritti alle rispettive casse di previdenza, creando un buco tra le partite IVA di oltre un milione e mezzo di professionisti.

Il Governo ha cercato di metterci una toppa, emanando un decreto dove si accordavano i famosi 600 euro, davvero un elemosina, anche ai professionisti con redditi fino a 35000 mila euro, ma badate bene se in regola con i versamenti contributivi, facendo quindi inferocire ancor di più i professionisti.

Nei giorni scorsi l’avv. Marco Cerreto, commissario della Federazione di Caserta di Fratelli d’Italia, ha avviato un confronto con numerosi consiglieri di ordini professionali (Milano, Catania, Palermo , Caserta, Napoli, Roma) e con varie associazioni tra cui Vis Romana per risolvere questo problema. La strada individuata è stataquella si rimuovere il blocco che hanno le Casse di previdenza private ad operare in deroga alle sole spese pensionistiche e a compiere operazioni di rotazione finanziaria.

Un lavoro di concerto tra l’Avv. Cerreto, l’Avv. Maria Grazia Martinelli di Vis Romana, il Dipartimento nazionale professioni di FDI guidato da Marta Schifone, la responsabile campana Angela Del Vecchio, l’On Carolina Varchi e la Senatrice casertana Giovanna Petrenga, ha permesso di presentare al Senato un emendamento che, se approvato, darebbe in un sol colpo la possibilità alle Casse di previdenza di sostenere i professionisti in difficoltà economica per mancato reddito e stati di necessità.

Adesso il Governo non ha più alibi, neanche di carattere finanziario, per tutelare tutte le partite IVA, anche quelli di aderenti agli Ordini professionali.

