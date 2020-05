Sabato sera, prima serata in TV: Conte colpisce ancora, altra confusione sulla Fase 2

Un tempo il sabato sera in TV era il momento delle trasmissioni di massimo ascolto, del grande intrattenimento. Ai tempi del Covid-19 è invece il momento degli show di Giuseppe Conte, che ha scelto proprio questo giorno e questa fascia oraria per apparire di nuovo a reti unificate per tentare di illustrare i cambiamenti che arriveranno il 18 maggio.

Capite? Ci ha fatto aspettare senza informazioni fino all’antivigilia della scadenza, pur di apparire nel momento più favorevole per audience e visibilità.

Ma fosse solo questo il problema. Ancora una volta abbiamo assistito a una fiera della confusione e dell’approssimazione su tante informazioni che condizioneranno la vita di ognuno di noi. Ancora una volta Conte ha fatto un grande polpettone tra notizie tecniche, appelli strappalacrime e comizio politico. Ancora rimpalli tra Governo e Regioni. Quando invece in questi momenti ci vorrebbero freddezza e chiarezza assolute.

Qui c’è quasi da rimpiangere le vecchie slide con cui un tempo ci assillava Matteo Renzi. È vero che erano piene di sparate propagandistiche, ma almeno erano chiare, ad immediato impatto visivo e subito scaricabili. Ora invece dobbiamo andare a braccio, spulciare i giornali di domani, aspettare il testo dell’ennesimo decreto per capirci forse qualcosa. Mentre le imprese languono, la vita civile sbanda, la depressione galoppa.

In piazza, in piazza a protestare, senza se e senza ma. Ogni sabato con le Mascherine Tricolori, con le categorie in rivolta, il 2 giugno con Meloni e Salvini. E poi appena possibile andiamo a votare: questo signore va messo il più presto possibile in condizione di non nuocere.

