Se c’è arrivato Trump a superare il liberismo, perchè non lo fa anche l’Italia?

È difficile immaginare un posto più liberista degli Stati Uniti d’America. Gli Stati Uniti d’America sono nati e cresciuti all’insegna del liberismo, hanno fondato sul liberismo la loro forza e la loro potenza militare ed economica, sono stati la bandiera insanguinata dell’esportazione della democrazia.

Parimenti è impossibile immaginare un giovane Trump in una sezione di un partito italiano impegnato a discutere di intervento dello Stato. Non riesco ad immaginarlo accanto a Pino Rauti, né tra Moro e Fanfani, men che meno con Berlinguer o Craxi.

Trump è un miliardario americano, un imperialista del denaro che ha costruito la sua fortuna sulle logiche del libero mercato. È un figlio del sogno americano.

Gli Stati Uniti non sono una Repubblica Socialista né la Repubblica Sociale e Trump non è né Mussolini né Lenin, anzi ne è il perfetto opposto biografico, culturale ed economico.

In questo regno del liberismo governato da un protagonista del capitalismo è arrivata l’epidemia del Covid-19 e il capitalista con il ciuffo biondo ha riscoperto la supremazia dello Stato su tutto e tutti, insomma ha riscoperto quello che in Italia hanno detto e fatto tutti da Mussolini al primo Berlusconi, passando da Moro, Fanfani e Craxi.

Trump ha ordinato alla General Motors di realizzare le macchine necessarie per la ventilazione dei malati, ha dato un ordine preciso a una impresa privata, gli ha ricordato che esiste perché c’è uno Stato che garantisce l’esistenza delle Leggi che riconoscono la sua proprietà e i limiti della sua attività di impresa.

In Italia, invece, stiamo ancora elemosinando dall’estero le mascherine e i ventilatori, pur avendo non soltanto imprese private ma imprese pubbliche cui potrebbe essere ordinato di realizzarle.

Leonardo, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, l’Eni etc. hanno sicuramente le risorse e il know how per realizzare tutto quanto ci necessita, per non parlare delle grandi imprese private dell’automobile e dell’alta moda. È impensabile che queste imprese non riescano a realizzare quanto necessario per affrontare l’emergenza sanitaria.

Quello che è mancata è la volontà politica. Il pragmatismo americano ha saputo sospendere la libera impresa, in Italia il liberismo, il libero scambio e la libera concorrenza sono fedi ideologiche per chi governa che, quindi, è incapace di superarle anche davanti ad una crisi mondiale.

Solo nell’Italia burocratica di Conte e dei 5 Stelle si può pensare che, davanti a uno stato di emergenza, si facciano gli appalti europei tramite Consip e si combatta un virus producendo un modello di autocertificazione al giorno.

Solo nell’Italia del dogma liberista ed europeista del Partito Democratico si può pensare di aspettare le decisioni dell’Europa per agire mettendo la fila di bare che lasciano Bergamo in subalternità rispetto ai parametri e ai diktat europei.

Servirebbero decisioni forti e veloci: subito soldi nelle tasche di tutti gli italiani, un elicottero di soldi per tutti, senza distinzioni e senza regole, un reddito universale di epidemia, obbligando le grandi banche italiane ad acquisire titoli di debito pubblico pari alle somme necessarie e subito obbligare le grandi imprese pubbliche e private italiane a realizzare quanto necessario per l’emergenza sanitaria.

Non c’è tempo da perdere, le bare non aspettano le decisioni europee né aspetteranno le famiglie italiane che tra un po’ saranno alla fame.

L’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, ai fini di utilità generale la Legge può riservare originariamente o trasferire allo Stato o ad Enti pubblici determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Il 2 giugno si avvicina e vedremo il solito codazzo di celebrazioni della Costituzione Antifascista che, se non cita in nessuno dei suoi articoli la parola antifascista, specifica chiaramente che lo Stato ha il diritto ed il dovere di indirizzare la vita economica anche obbligando le imprese pubbliche e private a seguire le sue direttive.

Se può farlo un capitalista nel più liberista degli Stati del mondo, può farlo anche la Repubblica Italiana.