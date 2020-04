S&P non declassa il rating dell’Italia. Qualcuno dubita ancora che il rating sia un giudizio politico?

L’Italia non è stata declassata da S&P (Standard and Poor’s Corporation, agenzia di rating statunitense) che, pur mantenendo outlook (tendenza prevista per il futuro) negativo, ha deciso di rimandare a ottobre il giudizio sui conti pubblici italiani, che rimane a due soli punti dal livello “junk”, o “spazzatura”.

Tutto questo nonostante il peso dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, che porterà il debito sovrano a salire ancora, forse toccando circa il 160% in rapporto al Prodotto interno lordo (Pil), così come il deficit, atteso oltre il 10% rispetto al Pil.

Un discreto numero di analisti finanziari riteneva possibile un declassamento del rating italiano, ora a quota BBB, uno degli spauracchi del Tesoro non si è verificato. Questo anche grazie ai tentativi della diplomazia di Via XX Settembre di mediare con S&P, ancora ieri sera, nella speranza di poter arrivare a un compromesso per una revisione a ottobre. La sospensione del giudizio, infatti, era lo scenario più accomodante e congeniale per il ministero guidato da Roberto Gualtieri. E il giudizio, alla fine, è stato rimandato in autunno. Non saranno mesi facili, poiché ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (Def), che ha ribadito la debolezza dell’economia nazionale. 55 miliardi di euro di nuovo debito quest’anno, 24 il prossimo e scostamento dagli obiettivi di bilancio previsti in precedenza.

Come mai, una volta tanto, siamo stati graziati? Il primo segnale di una possibile indulgenza era venuto due giorni prima dalla BCE, che aveva messo le mani avanti garantendo che, nell’ambito del Quantitative Easing, avrebbe continuato ad acquistare i titoli italiani anche se questi fossero stati classificati “spazzatura”. Poi Giuseppe Conte aveva piegato la testa al Consiglio europeo accettando l’accordo pateracchio proposto da Ursula von del Leyen e dalla Germania. Infine S&P è un’agenzia degli USA, dove, su indicazione del Presidente Trump, si è deciso di avere un occhio di riguardo nei confronti dell’Italia nella prospettiva di un suo possibile allontanamento dall’Unione Europea.

Questo ad ulteriore conferma che le agenzie di rating non esprimono i loro giudizi su un piano tecnico oggettivo (ammesso che nella macro-economia possa esistere una assoluta oggettività) ma si fanno molto condizionare da tendenze e pressioni politiche.

Ma non bisogna farsi illusioni, il rinvio ad ottobre parla chiaro. Abbiamo sei mesi per esprimere una seria linea di politica economica e costruire un vero piano di rilancio, prima che ci venga addosso la mannaia di un declassamento del nostro rating, con automatico aumento degli spread e del costo del nostro debito pubblico. Il che vuol dire che bisogna agire subito facendo una emissione di titoli nazionali (lasciando perdere le pericolose offerte che vengono dall’Unione europea) con un grande incentivo al risparmio nazionale per acquistarli e con una segregazione dei capitali nazionali (blocco degli investimenti all’estero dei capitali italiani, previsto dall’art.65 del Trattato funzionamento dell’Unione Europea). Questi soldi servono per finanziare una grande iniezione di liquidità alle imprese e alle famiglie, nonché la riconversione delle nostre filiere produttive verso una maggiore autosufficienza della nostra economia nazionale.

